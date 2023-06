Martedì 6 Giugno

Nel Nord dell’Italia si attendono estese nubi cumuliformi accompagnate da rovesci o temporali di moderata intensità, che dovrebbero attenuarsi a partire dalla sera, fatta eccezione per il Piemonte, la Lombardia centrale e la Sardegna. Al Centro, si prevedono iniziali formazioni di nubi compatte su Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo, associate a rovesci o temporali sparsi; il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso nel resto della regione. Dalla metà della mattina, si prevede un aumento generale delle nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali. In serata, si prevede un’attenuazione generale dei fenomeni.

Nel Sud e in Sicilia, si prevedono numerose nubi compatte sulla Sicilia con rovesci o temporali diffusi, che si estenderanno in serata anche alla Calabria. Sono attese estese velature sul resto del meridione, con rovesci o temporali sparsi, che si attenueranno in serata su Campania e Basilicata tirrenica.

Per quanto riguarda le temperature, le minime rimarranno stabili su Liguria, isole maggiori, regioni ioniche peninsulari e Piemonte centrorientale, mentre diminuiranno nel resto del Paese. Le massime aumenteranno al nord, in Toscana e in Sardegna, ma diminuiranno nel resto del Paese.

I venti saranno deboli e provenienti da est sulla Sicilia, con rinforzi locali sulla sua parte meridionale, tendenti a diventare deboli e variabili dal pomeriggio. Sul resto del Paese, i venti saranno deboli e variabili, con una tendenza a diventare brezze lungo le coste durante le ore centrali, e si rafforzeranno durante i temporali.

I mari saranno da mossi a molto mossi nello Stretto di Sicilia e nel Basso Ionio; da poco mossi a mossi nel Canale di Sardegna e nel Tirreno Occidentale; poco mossi o quasi calmi gli altri mari.

Mercoledì 7 Giugno

Si prevedono nubi cumuliformi diffuse su tutto il settore peninsulare, sulla Sicilia e sull’est della Sardegna, con temporali associati che si attenueranno in generale in serata, eccetto, al massimo, sulla Puglia salentina.

Giovedì 8 Giugno

Le condizioni iniziali prevedono un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, soprattutto lungo le aree appenniniche e su quelle adriatiche centromeridionali, con deboli piogge locali o rovesci. Dalla metà della mattina, si prevede lo sviluppo di nubi cumuliformi sparse su gran parte del centro-sud, sulle Alpi e sulle Prealpi, con deboli rovesci o temporali che si attenueranno parzialmente in serata.

Venerdì e Sabato si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso, con un aumento delle nubi cumuliformi dalla metà della mattina seguite da rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino fino al primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio, si prevede un diradamento delle nubi cumuliformi con un cielo che diventerà nuovamente sereno o poco nuvoloso in serata.