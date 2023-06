L’approfondirsi di un’area perturbata sul Mar Tirreno Settentrionale darà luogo a una fase di instabilità atmosferica, in particolare nelle regioni centro-settentrionali, dove sono previsti diffusi fenomeni temporaleschi.

In risposta a queste previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate – che hanno il compito di attivare i meccanismi di protezione civile locali – ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Questi fenomeni meteorologici, influenzando diverse parti del Paese, possono causare problemi idrogeologici e idraulici, riassunti nel bollettino nazionale di criticità e allerta, disponibile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

A partire dalle prime ore di oggi, venerdì 30 giugno, sono previste precipitazioni sparse o diffuse, principalmente sotto forma di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in particolare sui settori meridionali, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, estendendosi nel corso della mattina a Lazio, principalmente nei settori centro-settentrionali, a Marche e Umbria. Gli eventi saranno accompagnati da forti piogge, frequente attività elettrica, potenziali grandinate e forti raffiche di vento.

Stato d’allerta in 11 Regioni

In considerazione delle condizioni previste, per oggi venerdì 30 giugno, è emessa un’allerta arancione per il rischio di temporali e rischio idrogeologico in Toscana, e un’allerta gialla in Emila-Romagna, Liguria, Lazio, Marche e Umbria. È stata inoltre valutata un’allerta gialla su settori di Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Abruzzo.

Le informazioni sulle previsioni meteo e le criticità anticipate sono aggiornate quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle regole generali di comportamento da seguire in caso di maltempo. Le informazioni su livelli di allerta regionali, potenziali problemi specifici per ogni territorio e misure preventive adottate sono gestite dalle strutture di protezione civile locali, con cui il Dipartimento continuerà a monitorare lo sviluppo della situazione.