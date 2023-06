METEO SINO AL 13 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo turbolento sull’Italia è destinato ancora a proseguire, sebbene più attenuato. Non abbiamo traccia dell’alta pressione delle Azzorre che continua a mantenersi molto a nord tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Nei prossimi giorni l’Italia risentirà però di un modesto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale.

Non sarà certo un anticiclone particolarmente robusto da inibire l’instabilità atmosferica, che risulterà comunque meno attiva. Avremo meno temporali con maggiori spazi di sereno. I fenomeni temporaleschi risulteranno più concentrati sulle zone montuose, anche se non mancheranno sconfinamenti verso le pianure, in particolare al Nord.

Lo scenario non muterà nemmeno nel weekend, quando ancora si presenterà un rischio temporali di calore su alcuni settori interni e montuosi. Le temperature risaliranno un po’ al di sopra della norma, fino a picchi locali di poco oltre i 30 gradi. Visto il maggiore riscaldamento, questi temporali più circoscritti localmente potranno risultare di forte intensità con possibili grandinate e colpi di vento.

Una nuova ondata temporalesca potrebbe verificarsi nella prima parte della prossima settimana, a causa del sopraggiungere di un vortice d’aria fresca in moto retrogrado dall’Europa Nord-Orientale. Ci sarà così una nuova crisi di un’Estate che stenta a decollare, con l’anomala posizione di un esteso e solido anticiclone sul Nord Europa.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 8 Giugno: inizio giornata col sole, a parte limitati annuvolamenti più significativi sull’estremo Sud. Nel pomeriggio si scateneranno temporali sempre più relegati in montagna, ma localmente in sfondamento in qualche zona di pianura con riferimento all’area padana.

Venerdì 10 Giugno: qualche velatura o stratificazione sulle regioni occidentali. A seguire ancora temporali nelle ore più calde principalmente lungo i rilievi montuosi del Centro-Nord.

Weekend: nessuna grossa variazione, a parte maggiori annuvolamenti ed altri acquazzoni diurni.

Ulteriori tendenze meteo: nuova complicazione, con recrudescenza dell’instabilità a partire dal Nord Italia per l’intrusione di un vortice d’aria fresca in discesa dall’Europa Settentrionale.