METEO SINO ALL’8 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Estate non decolla affatto, con meteo capriccioso destinato a caratterizzare questo primo weekend del ponte del 2 Giugno. L’attuale situazione così instabile perdura già da molti giorni. Infiltrazioni d’aria fresca in quota alimentano un’ampia circolazione instabile che pertanto comporta effetti su gran parte d’Italia. Manca una figura di alta pressione sul Mediterraneo.

Nuovi apporti d’aria fresca in quota, in discesa dal Nord Europa, raggiungeranno l’Italia, alimentando l’instabilità atmosferica. L’attività temporalesca risulterà più incisiva anche sulle pianure del Nord nel corso del weekend. I temporali esploderanno tra pomeriggio e sera soprattutto su aree interne e montuose, con coinvolgimento anche di pianure e coste di parte della Penisola.

La colonnina di mercurio si attesterà ancora su valori tipici del periodo. Il caldo continuerà a risultare assente, senza alcun particolare eccesso. Questa fase instabile durerà anche la prossima settimana, in quanto non s’intravede un cambiamento rispetto all’attuale situazione dominante su scala europea. L’alta pressione rimarrà sbilanciata a nord, con centro motore sul Regno Unito.

Il Mediterraneo rimarrà invece in piena palude barica, con l’Italia esposta ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca ed instabile in quota. Ne deriverà un’attività temporalesca ad evoluzione diurna ancora piuttosto incisiva sin verso il 10 Giugno, con temporali che a macchia di leopardo si espanderanno dai monti alle vicine pianure. Gli acquazzoni potranno essere violenti, accompagnati da grandine.

NEL DETTAGLIO

Sabato 3 Giugno: già dal mattino qualche rovescio su alte pianure del Nord-Est, poi nelle ore più calde avremo diffusa instabilità ad evoluzione diurna Attesi temporali anche forti al Nord fino in Val Padana, per l’arrivo d’aria fresca in quota. Sulle coste prevarranno maggiori schiarite.

Domenica 4 Giugno: notevole instabilità al Nord con qualche precipitazione già dal mattino specie al Nord-Ovest. Molti temporali al pomeriggio anche su zone interne del Centro-Sud ed Isole.

Lunedì 5 Giugno: giornata imbronciata al Centro-Nord, con qualche precipitazione già al mattino.

Ulteriori tendenze meteo: la settimana proseguirà molto movimentata, con l’instabilità molto vivace segnata da acquazzoni localmente forti, specie nelle ore centrali e pomeridiane a partire dalle aree prossime ai rilievi montuosi.