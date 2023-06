METEO SINO AL 1° LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo stabile torna a predominare su gran parte d’Italia con temperature in risalita, a parte degli strascichi d’instabilità che indugiano all’estremo Sud. Lo scenario di generale bel tempo estivo coincide con un nuovo rinforzo dell’alta pressione che avrà però matrice più azzorriana e non più africana come avvenuto nei giorni passati.

Le temperature sono in risalita soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, ma avremo caldo tutto sommato moderato senza eccessi e senza il fastidio dell’afa opprimente. La prima parte della prossima settimana vedrà l’anticiclone delle Azzorre in temporaneo consolidamento sul bacino centrale del Mediterraneo.

Il tempo si presenterà più soleggiato al Centro-Sud, mentre un primo impulso instabile, legato al flusso atlantico in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale, coinvolgerà il Nord Italia già martedì con nuovi temporali dalle Alpi alle pianure. A seguire è atteso un miglioramento, mentre una saccatura più incisiva sembra destinata ad approssimarsi all’Italia sul finire della settimana.

Non è escluso che l’affondo della saccatura possa dare origine ad un vortice mediterraneo, capace di causare un deciso sconquasso delle condizioni meteo in avvio di luglio proprio in coincidenza del prossimo weekend, con forti temporali soprattutto al Centro-Nord. Naturalmente attendiamo conferme in merito a quest’evoluzione, che potrebbe causare un breve break all’Estate.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 26 Giugno: il rinforzo dell’anticiclone comporterà prevalenza di sole e un po’di caldo, a parte addensamenti pomeridiani con isolati spunti temporaleschi non esclusi sui settori alpini. Qualche isolato acquazzone potrà interessare al pomeriggio anche i maggiori rilievi appenninici.

Martedì 27 Giugno: il passaggio di un impulso instabile porterà rovesci e temporali dalle Alpi alle pianure centro-orientali nel corso del pomeriggio e della serata. Sole e caldo altrove.

Mercoledì 28 Giugno: incerto al Nord, qualche rovescio anche sulle zone interne del Centro Italia.

Ulteriori tendenze meteo: più soleggiato e caldo moderato senza eccessi. Probabile guasto meteo verso il weekend per l’intrusione di una saccatura.