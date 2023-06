METEO SINO AL 6 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice ciclonico, in seno ad un affondo d’aria fredda in quota, è responsabile del peggioramento meteo che interessa gran parte del Centro-Nord, con temporali anche forti e nubifragi. Violente precipitazioni si sono abbattute anche su diverse zone della costa ligure e toscana, prima di estendersi alle aree interne di molte regioni centro-settentrionali.

Anche il weekend d’inizio Luglio si annuncia in parte instabile, per l’insistenza di questa circolazione ciclonica, con temperature in ulteriore calo e rinfrescata che si estenderà verso il Sud. L’Estate subirà un piccolo break, con meteo compromesso soprattutto sabato, quando il vortice di bassa pressione si troverà ancora sul medio-alto Adriatico.

Domenica andrà meglio grazie allo spostamento della perturbazione sui Balcani. Ci saranno maggiori spazi soleggiati, ma ci sarà da mettere in conto ancora il rischio di temporali localmente forti nel pomeriggio a ridosso delle aree interne e montuose A seguire l’Estate proverà a rialzare la testa, ma nei primi giorni della prossima settimana altri impulsi instabili lambiranno il Centro-Nord.

Una svolta è attesa sul finire della prossima settimana, con l’anticiclone africano che rimonterà verso l’Italia, riportando gran caldo a partire dalle regioni del Sud e dalle due Isole Maggiori. Qui si farà maggiormente sentire la protezione dell’anticiclone africano, con temperature destinate ad impennarsi sino a picchi ben superiori ai 35 gradi soprattutto in Sardegna e Sicilia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 1° Luglio: rovesci e temporali agiranno tra Nord-Est, Centro Italia e parte del Sud, specie su Campania, Molise e Puglia Centro-Settentrionale. Ampie schiarite guadagneranno spazio al Nord-Ovest, pur con qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Calo termico al Centro-Nord.

Domenica 2 Luglio: prevalenti schiarite al mattino, a parte nubi e rovesci soprattutto sul Basso Tirreno. Nelle ore più calde ma attività temporalesca sui rilievi specie sul Centro-Sud e sulle Alpi.

Lunedì 3 Luglio: un nuovo impulso instabile porterà rovesci al Nord e zone interne del Centro.

Ulteriori tendenze meteo: continuerà l’instabilità, soprattutto pomeridiana, in particolare sul Nord Italia e sulle zone appenniniche. Solo negli ultimi giorni della settimana tornerà a proporsi l’anticiclone africano, con meteo più stabile e temperature in deciso rialzo.