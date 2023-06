METEO SINO ALL’11 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

In quest’avvio di settimana il meteo si mantiene decisamente inclemente. L’Italia è inglobata in una circolazione instabile, ulteriormente enfatizzata da una blanda depressione afro mediterranea. Il risultato sono i continui temporali che imperversano sull’Italia, non solo nelle ore più calde pomeridiane. Le temperature si mantengono ancora relativamente fresche per il periodo.

La grande anomalia è legata al fatto che non abbiamo traccia dell’anticiclone africano, ma neanche dell’alta pressione delle Azzorre che continua a mantenersi molto a nord tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. L’Italia rimarrà di conseguenza esposta ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota, favorevoli ad attività temporalesca piuttosto incisiva soprattutto diurna anche per i prossimi giorni.

I temporali, che si manifesteranno a macchia di leopardo, si espanderanno dai monti alle vicine pianure. Gli acquazzoni potranno essere violenti, accompagnati da grandine. Lo scenario è però destinato a migliorare in parte ad iniziare da metà settimana, quando l’instabilità sarà meno attiva. Avremo meno temporali con maggiori spazi soleggiati.

Le temperature tenderanno così ad aumentare. Nella seconda parte della settimana si affaccerà timidamente un promontorio anticiclonico di matrice africana, che limiterà un po’ l’instabilità contribuendo a far salire le temperature fino a picchi oltre i 30 gradi. Questa rimonta dell’anticiclone africano non sarà però in grado di inibire del tutto i temporali.

NEL DETTAGLIO

Martedì 6 Giugno: al mattino rovesci e temporali tra Calabria e Sicilia. In giornata avremo l’innesco di temporali sparsi diurni su aree interne in genere di tutta Italia, in particolare del Centro-Sud. Fenomeni più sporadici al Nord, specie sui rilievi alpini, prealpini e sul Friuli.

Mercoledì 7 Giugno: ancora instabilità ad evoluzione diurna, con molti temporali di calore soprattutto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, in espansione alle pianure adiacenti.

Giovedì 8 Giugno: temporali più relegati in montagna, con temperature in aumento di giorno.

Ulteriori tendenze meteo: gli effetti dell’anticiclone africano, pur modesti, si manifesteranno anche per il weekend, con temperature da piena estate. L’attività temporalesca non sarà però scongiurata su Alpi, Prealpi ed Appennino.