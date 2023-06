METEO SINO AL 3 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo estivo sull’Italia coincide con il dominio quasi incontrastato dell’alta pressione delle Azzorre, ma lo scenario sta per cambiare a causa delle arrembanti correnti atlantiche che portano i primi temporali a macchia di leopardo a partire dal Nord. Le regioni meridionali sono infatti lambite dalla coda di un fronte atlantico diretto sull’Europa Orientale.

C’è un nuovo picco di caldo sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche, ma senza eccessi particolari. Le temperature sono destinate a calare con l’imminente peggioramento ed il caldo si smorzerà. L’instabilità collegata al fronte atlantico avrà un peso anche mercoledì, con qualche temporale che si svilupperà in giornata anche sulle zone interne del Centro-Sud.

L’attenzione è però rivolta ad una saccatura fredda atlantica più incisiva che giovedì attraverserà la Francia per sfondare poi sull’Italia venerdì. Sembra confermato un intenso peggioramento che entrerà nel vivo soprattutto al Centro-Nord, con rischio di fenomeni temporaleschi violenti associati a nubifragi e al rischio grandine.

L’instabilità condizionerà in parte anche il weekend d’inizio Luglio. L’Estate subirà un piccolo break, con meteo compromesso soprattutto sabato. Domenica andrà meglio in particolare al Centro-Nord, ma ci sarà da mettere in conto ancora il rischio di temporali localmente forti nel pomeriggio. A seguire l’Estate proverà a rialzare la testa.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 28 Giugno: temporali sparsi al Nord, specie a ridosso dei rilievi e più frequenti al pomeriggio. In serata i fenomeni persisteranno su parte del Piemonte. Acquazzoni anche sulle zone interne del Centro Italia, localmente anche tra Campania, Molise, Lucania e Puglia Garganica.

Giovedì 29 Giugno: piogge e temporali sull’estremo Nord-Ovest localmente già dal mattino e peggiora la sera. Soleggiato altrove con qualche temporale lungo la dorsale appenninica.

Venerdì 30 Giugno: diffuso maltempo al Nord, in Toscana e zone appenniniche. Rischio nubifragi.

Ulteriori tendenze meteo: weekend condizionato da temporali diffusi e temperature in ulteriore calo soprattutto sabato, mentre per domenica ci saranno maggiori spazi soleggiati, pur in contesto ancora instabile.