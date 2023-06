METEO SINO AL 4 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo sta per cambiare in modo più vistoso a causa delle arrembanti correnti atlantiche che costringeranno l’anticiclone alla resa. Una saccatura sta sprofondando sull’Europa Occidentale, in seno ad un affondo d’aria fredda. Il fronte perturbato collegato raggiungerà la Francia giovedì, dove sono previsti forti temporali, nubifragi e grandinate.

Il peggioramento si estenderà poi velocemente all’Italia, in quanto la perturbazione non incontrerà alcuna particolare resistenza. Sembra confermato un intenso peggioramento che entrerà nel vivo soprattutto al Centro-Nord nel corso di venerdì, esaltato dalla concomitante formazione di un minimo di pressione inizialmente posizionato sul Nord.

Anche il weekend d’inizio Luglio si annuncia in parte instabile, per l’insistenza di questa circolazione ciclonica. L’Estate subirà un piccolo break, con meteo compromesso soprattutto sabato. Domenica andrà meglio con maggiori spazi soleggiati, ma ci sarà da mettere in conto ancora il rischio di temporali localmente forti nel pomeriggio.

A seguire l’Estate proverà a rialzare la testa, anche se nei primi giorni della prossima settimana osserveremo il persistere di condizioni meteo instabili sul Nord Italia, con possibili acquazzoni anche in pianura. Il Sud sarà più protetto dall’anticiclone. Nella seconda parte della settimana l’anticiclone africano rimonterà verso l’Italia, riportando gran caldo a partire dalle regioni del Sud.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 29 Giugno: prime piogge e rovesci sull’estremo Nord-Ovest localmente già dal mattino e peggiora ulteriormente la sera con rischio di forti temporali in estensione anche alla Lombardia. Soleggiato altrove con isolati temporali sulle aree interne appenniniche, anche con grandine.

Venerdì 30 Giugno: forti temporali al Nord, in Toscana e zone interne del Centro Italia. Rischio nubifragi. Qualche rovescio raggiungerà anche Molise, entroterra nord campano e Gargano.

Weekend: tempo compromesso tra Nord-Est, Centro Italia e parte del Sud. Migliora domenica.

Ulteriori tendenze meteo: altri temporali, soprattutto pomeridiani, caratterizzeranno il meteo dei primi giorni della settimana in particolare sul Nord Italia.