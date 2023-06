METEO SINO AL 20 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice è in transito con un carico di piogge e temporali che determina meteo avverso soprattutto al Centro-Sud. Non mancano fenomeni di forte intensità, con temporali accompagnati da grandine. L’Estate, che finora non è ancora riuscita a decollare, subisce un nuovo duro colpo. Questo scenario persino di maltempo è infatti decisamente insolito per metà Giugno.

Il vortice di bassa pressione evolverà lentamente tra giovedì e venerdì, spostandosi dal Tirreno verso lo Ionio e poi in direzione del Mediterraneo Orientale. Il Nord Italia resterà più ai margini del maltempo, data la rotta abbastanza meridionale del vortice. Le temperature crolleranno sotto media anche di molti gradi, date le molte nubi e le precipitazioni.

Questa fase turbolenta dovrebbe però durare meno del previsto, in attesa del probabile arrivo dell’anticiclone nel weekend con ritorno di condizioni meteo più estive. Il bel tempo tornerà protagonista in molte regioni già venerdì a parte qualche focolaio temporalesco sui monti nelle ore più calde. Solo al Sud e sulla Sicilia resisteranno piogge e temporali, in graduale miglioramento.

La svolta decisiva si concretizzerà tra sabato e domenica quando l’anticiclone di matrice subtropicale si espanderà a tutta Italia, apportando stabilità e temperature in aumento. Sarà la prima ondata di caldo da piena Estate che entrerà maggiormente nel vivo nei primi giorni della prossima settimana, con temperature particolarmente elevate sulle regioni del Sud. Non si escludono picchi sino a 40 gradi.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 15 Giugno: ritroveremo precipitazioni più diffuse tra Sud, Sicilia, Basso Lazio e medio versante adriatico, tende a migliorare altrove. Qualche pioggia o rovescio interesserà parte dell’Emilia Romagna e zone prealpine centro-orientali. Temperature in rialzo al Nord e in Toscana.

Venerdì 16 Giugno: ancora rovesci al Sud e sulla Sicilia Settentrionale, più sole altrove con temporanei annuvolamenti e qualche acquazzone isolato su Alpi, Prealpi e zone appenniniche.

Weekend: sempre più soleggiato, salvo addensamenti sui rilievi e qualche rovescio sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: la prima ondata di calore avvolgerà l’Italia, con temperature molto elevate al Centro-Sud ed Isole nei primi giorni della settimana.