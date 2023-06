METEO SINO AL 14 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Nonostante il timido tentativo dell’anticiclone africano di raggiungere l’Italia, il meteo si manterrà ancora turbolento. I fenomeni temporaleschi ad evoluzione diurna risulteranno più concentrati sulle zone montuose, anche se non mancheranno sconfinamenti verso le pianure, in particolare al Nord. Lo scenario non muterà nemmeno nel weekend, quando ancora sarà alto il rischio di temporali.

Negli ultimi giorni della settimana l’Italia risentirà da un lato di infiltrazioni d’aria umida da ovest, legate al Ciclone Oscar sull’Atlantico, e dall’altro lato di sbuffi d’aria più fresca in quota collegate alla presenza di un’ampia lacuna ciclonica sull’Europa dell’Est. Le temperature saliranno fino a picchi locali di poco oltre i 30 gradi.

Visto il maggiore riscaldamento, questi temporali localmente potranno risultare di forte intensità con possibili grandinate e colpi di vento. Non mancheranno momenti assolati, ma di sicuro il tempo non sarà certo stabile. Non è previsto nulla di buono nemmeno per la prossima settimana, con l’Estate che non riuscirà a rialzare la testa, ma andrà anzi di nuovo kappaò.

Già tra lunedì e martedì una nuova recrudescenza temporalesca è attesa a partire dal Nord, a causa del sopraggiungere di un vortice d’aria fresca in moto retrogrado dall’Europa Nord-Orientale. Nei giorni successivi piogge e temporali potrebbero diffondersi anche al resto d’Italia, in quella che sarà una fase centrale di Giugno decisamente improntata al maltempo anomalo.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 9 Giugno: annuvolamenti anche compatti dal mattino sulle regioni occidentali, con qualche piovasco su Ovest Piemonte e Sardegna. A seguire ancora temporali nelle ore più calde principalmente lungo i rilievi montuosi del Centro-Nord e più isolatamente del Sud Appennino.

Sabato 10 Giugno: tante nubi sull’Italia con piovaschi isolati inizialmente sull’area adriatica. Nelle ore più calde e pomeridiane si formeranno temporali con acquazzoni su Alpi e Appennini.

Domenica 11 Giugno: variabilità, con ancora temporali nelle ore più calde a ridosso dei rilievi.

Ulteriori tendenze meteo: recrudescenza dell’instabilità a partire dal Nord Italia per l’intrusione di un vortice d’aria fresca in discesa dall’Europa Settentrionale. Ci sarà una nuova ondata di temporali per giorni, causata dall’assenza dell’anticiclone che rimarrà arroccato in posizione anomala sul Nord Europa.