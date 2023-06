METEO SINO AL 5 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Cambia il meteo sull’Italia, per il prepotente flusso di correnti atlantiche che costringono l’anticiclone alla resa. Una saccatura, ora sulla Francia, è prossima all’Italia, in seno ad un affondo d’aria fredda in quota. Il fronte perturbato principale, collegato alla saccatura, raggiungerà l’Italia venerdì e non incontrerà particolare resistenza.

Sembra confermato un intenso peggioramento che entrerà nel vivo soprattutto al Centro-Nord nel corso di venerdì, esaltato dalla concomitante formazione di un minimo di pressione inizialmente posizionato sul Nord. Anche il weekend d’inizio Luglio si annuncia in parte instabile, per l’insistenza di questa circolazione ciclonica.

L’Estate subirà un piccolo break, con meteo compromesso soprattutto sabato. Domenica andrà meglio con maggiori spazi soleggiati, ma ci sarà da mettere in conto ancora il rischio di temporali localmente forti nel pomeriggio a ridosso del rilievi. A seguire l’Estate proverà a rialzare la testa, anche se nei primi giorni della prossima settimana osserveremo il persistere di meteo instabile.

Nella seconda parte della prossima settimana l’anticiclone africano rimonterà verso l’Italia, riportando gran caldo a partire dalle regioni del Sud e dalle due Isole Maggiori. Qui si farà maggiormente sentire la protezione dell’anticiclone africano, con temperature destinate ad impennarsi sino a picchi prossimi ai 40 gradi.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 30 Giugno: già dal mattino temporali al Nord, poi in estensione alla Toscana e alle zone interne del Centro Italia. Rischio nubifragi. Qualche rovescio raggiungerà anche Molise, entroterra nord campano e Puglia Settentrionale. Temperature in calo, tranne che all’estremo Sud.

Sabato 1° Luglio: nuovi forti temporali agiranno tra Nord-Est, Centro Italia e parte del Sud. Ampie schiarite indugeranno al Nord-Ovest. Ulteriore calo termico al Centro-Sud ed in Sardegna.

Domenica 2 Luglio: più sole, ma attività temporalesca in sviluppo sui rilievi specie sul Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: instabilità, soprattutto pomeridiana, caratterizzeranno il meteo dei primi giorni della settimana in particolare sul Nord Italia e sulle zone appenniniche. Solo dopo metà settimana tornerà a proporsi l’anticiclone africano.