METEO SINO AL 7 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Giugno è ormai partito, ma il meteo continua a fare i capricci e di Estate non se ne parla affatto. Questa situazione perdura già da molti giorni. In sostanza il Mediterraneo è un po’ terra di nessuno, con l’alta pressione relegata sul Nord Europa. Infiltrazioni d’aria fresca in quota alimentano un’ampia circolazione instabile che pertanto comporta effetti su gran parte d’Italia.

L’acuta instabilità temporalesca si trascinerà per tutto il Ponte del 2 Giugno, con precipitazioni frequenti in pieno giorno. Nelle ore più calde esploderanno i temporali maggiormente diffusi soprattutto su aree interne e montuose, con coinvolgimento anche di pianure e coste in molte regioni d’Italia. L’attività temporalesca risulterà più incisiva anche sulle pianure del Nord.

Il caldo continuerà a risultare assente, o perlomeno senza alcun eccesso. La colonnina di mercurio si manterrà per i primi giorni di Giugno ancora su valori tipici del periodo. Questa fase instabile durerà anche la prossima settimana, in quanto non s’intravede un cambiamento rispetto all’attuale situazione dominante su scala europeo.

L’alta pressione rimarrà sbilanciata a nord, con centro motore sul Regno Unito. Il Mediterraneo rimarrà così in piena palude barica, con l’Italia esposta ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca ed instabile in quota. Ne deriverà un’attività temporalesca ad evoluzione diurna ancora piuttosto incisiva sin verso il 10 Giugno, con temporali che a macchia di leopardo si espanderanno dai monti alle pianure.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 2 Giugno: avvio giornata perlopiù tranquillo con prevalenza di schiarite, a parte qualche rovescio sulle coste del Basso Tirreno e della Sardegna meridionale. A seguire scoppieranno temporali in tutta la Penisola, a partire dai monti ed in estensione a pianure e qualche tratto costiero.

Sabato 3 Giugno: diffusa instabilità ad evoluzione diurna con temporali più diffusi al Nord fino in Val Padana, per apporto d’aria fresca in quota. Più soleggiato, in genere, lungo le coste.

Domenica 4 Giugno: molto instabile al Nord, di pomeriggio anche su zone interne del Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: inizio di settimana ancora movimentato, con l’instabilità molto vivace segnata da acquazzoni localmente forti, non solo nelle ore centrali e pomeridiane.