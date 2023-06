METEO SINO AL 26 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

La vera Estate è finalmente esplosa, dopo una prima metà di Giugno dal meteo molto travagliato. L’ondata di caldo africano sta entrando pienamente nel vivo grazie alla prima decisa espansione dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo, con una bolla rovente sahariana che sta invadendo l’Italia con massimi effetti a partire dalla Sardegna.

Questa rimonta così poderosa dell’anticiclone subtropicale è favorita dall’affondo di una saccatura sull’Ovest Europa, in lenta progressione verso levante. Il flusso sahariano si farà via via più intenso fino a raggiungere il culmine attorno a metà settimana quando l’anticiclone di matrice subtropicale abbraccerà l’intero Paese.

Ci sarà così un’ulteriore impennata delle temperature, con grande caldo tra mercoledì e giovedì anche al Centro-Sud Peninsulare e in parte al Nord. Non sarà però un caldo persistente, visto che già da giovedì un primo impulso instabile determina un cedimento dell’anticiclone sul Nord Italia dove farà intrusione un fronte temporalesco.

A seguito dei temporali, che potranno essere di forte intensità, le temperature caleranno a fronte invece del caldo intenso che raggiungerà i massimi effetti al Centro-Sud, con picchi di 38-40 gradi. Un successivo impulso instabile arriverà poi venerdì ancora al Nord e in propagazione alle regioni adriatiche del Centro-Sud, con l’aria più fresca che dilagherà nel weekend su tutta Italia.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 21 Giugno: generale bel tempo, con cielo parzialmente offuscato da qualche velatura alta e sottile, oltre che dal pulviscolo sahariano. Locali temporali sulle Alpi, ma a carattere sporadico. Le temperature saliranno ulteriormente di alcuni gradi, con caldo più forte in Sardegna.

Giovedì 22 Giugno: primi forti temporali dalle Alpi alla Val Padana Occidentale, poi dalla serata in estensione a parte delle pianure di Lombardia e Triveneto. Invariato al Centro-Sud, molto caldo.

Venerdì 23 Giugno: nuovi temporali al Nord-Est, in estensione a Marche, Umbria ed Abruzzo.

Ulteriori tendenze meteo: i temporali si spingeranno verso il Centro-Sud, tra zone adriatiche ed appenniniche. Il caldo concederà così una tregua, con un deciso refrigerio che riporterà le temperature verso le medie del periodo. Da domenica e giorni a seguire nuovo rialzo termico, ma con caldo meno eccessivo.