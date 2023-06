METEO SINO AL 10 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Estate non decolla affatto, con meteo che si mantiene decisamente inclemente. L’Italia è inglobata in una circolazione instabile, ulteriormente enfatizzata da una blanda depressione afro mediterranea. Infiltrazioni d’aria fresca in quota, provenienti dall’Europa Nord-Orientale, si scontrano con le masse d’aria più umide e calde sul Mediterraneo.

Non abbiamo traccia dell’anticiclone africano, ma neanche dell’alta pressione delle Azzorre che continua a mantenersi molto a nord tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Il risultato sono i continui temporali che continuano a imperversare sull’Italia. Questa fase instabile durerà anche la prossima settimana, in quanto non s’intravede un cambiamento.

L’alta pressione continuerà a risultare assente dalla scena mediterranea, con l’Italia esposta ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca ed instabile in quota. Dobbiamo quindi aspettarci un’attività temporalesca ad evoluzione diurna ancora piuttosto incisiva per buona parte della settimana, con temporali che a macchia di leopardo si espanderanno dai monti alle vicine pianure.

Gli acquazzoni potranno essere violenti, accompagnati da grandine. Le temperature non subiranno grosse variazioni ed il caldo rimarrà lontano. Solo negli ultimi giorni della settimana si affaccerà timidamente un promontorio anticiclonico di matrice africana, che limiterà un po’ l’instabilità e farà aumentare le temperature, fino a picchi di 30 gradi e localmente di poco superiori.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 5 Giugno: avvio settimana decisamente turbolento, con temporali pomeridiani diffusi su aree interne e montuose del Centro-Nord. Rovesci sparsi interesseranno anche il Sud e la Sicilia, dove saranno presenti fin dal mattino.

Martedì 6 Giugno: instabile con temporali sparsi diurni su aree interne in genere di tutta Italia, in particolare del Centro-Sud. Fenomeni più sporadici al Nord.

Mercoledì 7 Giugno: scenario più o meno identico, con ancora instabilità ad evoluzione diurna.

Ulteriori tendenze meteo: ci attendono altre giornate con temporali localmente forti, L’Estate continuerà quindi a stentare per ora, ma verso il weekend ci sarà spazio per maggiore soleggiamento e un contesto più estivo.