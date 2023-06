METEO SINO AL 29 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un’intensa linea temporalesca è in transito sul Nord Italia, sospinto da correnti più fresche che tendono a scalzare la grande calura degli ultimi giorni. L’intrusione di una saccatura atlantica accompagna questo fronte d’instabilità, che gradualmente si estenderà anche al Centro Italia, pur attenuato. Qualche effetto si avvertirà anche al Sud nel weekend.

I fenomeni temporaleschi risulteranno anche violenti e con grandine per i fortissimi contrasti termici tra l’aria fresca in quota e quella più calda nei bassi strati. Solo all’inizio del weekend il refrigerio si estenderà fino a tutte le regioni meridionali, con il passaggio di rovesci e temporali che insisteranno anche sul Centro Italia.

Il tempo si ristabilirà ovunque da domenica, a parte qualche strascico d’instabilità all’estremo Sud, per il nuovo rinforzo dell’alta pressione che avrà però matrice più azzorriana. Le temperature torneranno a salire soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, ma avremo caldo tutto sommato moderato senza eccessi e senza il fastidio dell’afa.

L’influenza dell’anticiclone delle Azzorre sarà prevalente anche per i primi giorni della prossima settimana. Il tempo si presenterà più soleggiato al Centro-Sud, mentre qualche impulso instabile, legato al flusso atlantico in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale, coinvolgerà il Nord Italia con nuovi temporali.

NEL DETTAGLIO

Sabato 24 Giugno: non mancheranno temporali su regioni centrali adriatiche, appenniniche e Basso Lazio, poi in scivolamento su aree interne e tirreniche del Sud. Torna il sole al Nord. Temperature in calo anche al Sud, con venti che si disporranno ovunque settentrionali.

Domenica 25 Giugno: residua variabilità al Sud con qualche piovasco sul Basso Tirreno e rovesci pomeridiani sull’Appennino Meridionale. Sole prevalente sul resto d’Italia.

Lunedì 26 Giugno: inizio settimana soleggiato e un po’ caldo, a parte addensamenti pomeridiani.

Ulteriori tendenze meteo: qualche temporale si presenterà a tratti sul Nord Italia, meno protetto dall’anticiclone. Bel tempo e caldo moderato al Centro-Sud