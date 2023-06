METEO SINO AL 9 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Continua a mancare l’anticiclone sul Mediterraneo ed il meteo si mantiene inevitabilmente segnato dall’instabilità, come avviene ormai da molti giorni a questa parte. L’Estate non decolla affatto, con temporali protagonisti in questo weekend del 2 Giugno. Infiltrazioni d’aria fresca in quota alimentano un’ampia circolazione instabile che pertanto comporta effetti su gran parte d’Italia.

L’attività temporalesca risulta più incisiva anche sulle pianure del Nord in questo weekend, per un impulso instabile giunto dall’Europa Nord-Orientale. I temporali esploderanno nel pomeriggio/sera con nubifragi e grandine. Non si prevede nulla di buono nemmeno per domenica su tutta Italia, con un ulteriore impulso instabile mediterraneo che raggiungerà le due Isole Maggiori.

Questa fase instabile durerà anche la prossima settimana, in quanto non s’intravede un cambiamento rispetto all’attuale situazione caratterizzata dall’assenza dell’anticiclone. L’alta pressione rimarrà sbilanciata a nord, con centro motore sul Regno Unito. Il Mediterraneo rimarrà invece in piena palude barica, con l’Italia esposta ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca ed instabile in quota.

Dobbiamo quindi aspettarci un’attività temporalesca ad evoluzione diurna ancora piuttosto incisiva per buona parte della settimana, con temporali che a macchia di leopardo si espanderanno dai monti alle vicine pianure. Gli acquazzoni potranno essere violenti, accompagnati da grandine. Le temperature non subiranno grosse variazioni ed il caldo rimarrà lontano.

NEL DETTAGLIO

Domenica 4 Giugno: diffusa instabilità al Nord con qualche precipitazione già dal mattino specie al Nord-Ovest. Rovesci interesseranno anche il sud della Sardegna. Molti temporali al pomeriggio si svilupperanno anche sulle zone interne del Centro-Sud ed in gran parte del Settentrione.

Lunedì 5 Giugno: qualche precipitazione già al mattino tra Nord-Est, parte del Centro Italia e regioni del basso versante tirrenico. A seguire molti temporali su aree interne e montuose.

Martedì 6 Giugno: temporali sparsi su aree interne in genere di tutta Italia, specie al pomeriggio.

Ulteriori tendenze meteo: il quadro non varierà più di tanto, con l’instabilità molto vivace segnata da acquazzoni localmente forti, specie nelle ore centrali e pomeridiane a partire dalle aree prossime ai rilievi montuosi. L’Estate continuerà quindi a stentare per ora.