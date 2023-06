METEO SINO AL 22 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Gli ultimi strascichi d’instabilità si attardano al Sud, ma il meteo si avvia alla svolta tanto attesa verso la grande Estate. Dopo settimane tormentate dall’instabilità, stavolta ci sono i presupposti per un lungo periodo di bel tempo e soprattutto caldo. Le temperature risaliranno rapidamente grazie al diffuso soleggiamento con la graduale affermazione dell’anticiclone.

Nel weekend inizieremo così ad assaporare condizioni di stabilità di stampo pienamente estivo. Il sole dominerà in modo pressoché incontrastato, a parte qualche breve ed isolato focolaio temporalesco sui monti nelle ore più calde. I temporali interesseranno i settori alpini e prealpini, lambiti da infiltrazioni d’aria instabile legate ad un fronte in transito sulla Francia.

La bolla d’aria molto calda d’estrazione sahariana entrerà però nel vivo ad inizio settimana, quando l’anticiclone di matrice subtropicale si espanderà prima in Sardegna e poi al Centro-Sud. Inevitabile attendersi una decisa impennata delle temperature, che entro martedì 20 Giugno toccheranno i primi picchi di oltre 38 gradi in Sardegna. Quella in arrivo sarà la prima ondata di caldo da piena Estate.

Il caldo sembra destinato a durare a lungo. A metà settimana il caldo opprimente si intensificherà anche sull’Italia Peninsulare e sulla Sicilia, raggiungendo il culmine. Non si escludono picchi sino a 40 gradi. Il tempo risulterà soleggiato o con cieli a tratti velati. Sul finire della settimana il grande caldo potrebbe lievemente allentare la morsa per correnti più fresche nord/occidentali.

NEL DETTAGLIO

Sabato 17 Giugno: weekend che partirà all’insegna del sole, salvo temporanei addensamenti sui rilievi e qualche rovescio che risulterà più probabile sulle Alpi Occidentali e sui rilievi appenninici della Toscana. Le temperature saliranno sino a picchi di 30 gradi.

Domenica 18 Giugno: tra sole e velature, ma al pomeriggio scoppierà qualche temporale sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, specie al Centro-Nord.

Lunedì 19 Giugno: altri temporali colpiranno le Alpi, mentre dominerà il sole sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone africano avvolgerà l’Italia, con temperature molto elevate prima in Sardegna e poi su tutto il Centro-Sud. Caldo e afa non risparmieranno nemmeno il Nord, in attesa di un possibile moderato calo termico verso il weekend del 24-25 Giugno.