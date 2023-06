METEO SINO AL 2 LUGLIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

La nuova settimana e iniziata con meteo generalmente stabile un po’ ovunque. Questa fase di bel tempo coincide con un nuovo rinforzo dell’alta pressione dalla matrice più azzorriana e non più africana come avveniva sino a pochi giorni fa. Le temperature sono in rialzo al Nord e sulle regioni tirreniche, dove avremo caldo più intenso pur senza il fastidio dell’afa opprimente.

Un cambiamento si avvertirà però già nel corso di martedì, con il passaggio della coda di un fronte freddo ed instabile in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale. Temporali si svilupperanno dapprima sulle Alpi Orientali, per poi intensificarsi e sconfinare verso le pianure del Triveneto e della Lombardia.

A seguire persisterà una parziale variabilità a metà settimana, quando ancora sarà da mettere in conto qualche temporale non solo al Nord, a ridosso dei rilievi, ma anche lungo le aree interne appenniniche del Centro Italia. Le temperature caleranno al Centro-Nord, con caldo che pertanto si smorzerà e temperature che si riporteranno su valori più o meno nella norma.

Una saccatura piuttosto incisiva sembra destinata ad approssimarsi all’Italia nella seconda parte della settimana con graduale peggioramento già giovedì a partire dal Nord Italia. Venerdì l’instabilità sarà incisiva e coinvolgerà buona parte del Centro-Nord, per poi condizionare in parte anche il weekend d’inizio Luglio. L’Estate subirà un piccolo break.

NEL DETTAGLIO

Martedì 27 Giugno: l’approssimarsi di un impulso instabile porterà rovesci e temporali dalle Alpi alle pianure centro-orientali nel corso del pomeriggio e della serata. Tra tarda sera e notte rovesci anche sulla Val Padana occidentale. Sole e caldo sul resto d’Italia.

Mercoledì 28 Giugno: rovesci sparsi al Nord, specie a ridosso dei rilievi. Acquazzoni pomeridiani sparsi anche sulle zone interne del Centro Italia, localmente anche tra Puglia e Lucania.

Giovedì 29 Giugno: peggiora sul Nord-Ovest, sole altrove con qualche temporale in Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: l’intrusione di una saccatura determinerà marcata instabilità da venerdì al Centro-Nord e poi anche per il weekend, con tendenza a miglioramento domenica.