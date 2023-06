METEO SINO AL 19 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia si appresta a fronteggiare un importante peggioramento meteo, per via di un vortice ciclonico in arrivo da ovest che tende ad interagire con un’altra circolazione depressionaria presente sull’Europa Danubiana. Le due circolazioni cicloniche si fonderanno sull’Italia, con un autentico putiferio derivante dal fatto che le masse d’aria che verranno a contatto saranno diverse.

L’Estate, che finora non è mai decollata, andrà così di fronte ad una pesante crisi destinata a lasciare il segno. Il vortice di bassa pressione entrerà pienamente nel vivo mercoledì ed abbraccerà in una morsa l’Italia. Piogge e temporali potrebbero colpire pesantemente il Centro-Sud, in quella che sarà una fase centrale di Giugno decisamente improntata al maltempo anomalo.

Il Nord Italia resterà più ai margini del maltempo. Le temperature crolleranno sotto media anche di molti gradi, date le molte nubi e le precipitazioni. Questa fase turbolenta dovrebbe però durare meno del previsto, in attesa del probabile arrivo dell’anticiclone a partire da venerdì con ritorno di condizioni meteo più estive. Solo all’estremo Sud resisterà una residua instabilità.

Nel weekend ci sarà infatti il probabile ingresso dell’anticiclone di matrice subtropicale, che porterà stabilità e caldo in progressivo aumento. Sarà la prima ondata di caldo da piena Estate che poi dovrebbe ulteriormente intensificarsi nei primi giorni della prossima settimana, con temperature particolarmente elevate sulle regioni del Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 14 Giugno: in mattinata maltempo sul Centro Italia e ance su parte delle due Isole Maggiori, poi su tutto il Centro-Sud, con qualche locale nubifragio associato a grandine. Piogge sparse al Nord, più probabili su aree alpine, prealpine e in Liguria. Forte calo termico.

Giovedì 15 Giugno: insisterà il maltempo tra Sud, Sicilia, Basso Lazio e medio versante adriatico, tende a migliorare altrove. Temperature in rialzo al Nord e sulle centrali tirreniche.

Venerdì 16 Giugno: residua instabilità al Sud, più sole altrove con temporanei annuvolamenti.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone prenderà il sopravvento nel weekend, con sole prevalente e temperature in deciso aumento. Inizierà a fare caldo a partire dalla Val Padana e dalle regioni di ponente.