METEO SINO AL 17 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Manca l’anticiclone sull’Italia ed il meteo si mantiene pertanto decisamente instabile, per via di infiltrazioni d’aria più fresca in quota collegate ad un’area depressionaria sull’Europa dell’Est. L’instabilità si manifesta con brevi acquazzoni che culminano al pomeriggio col riscaldamento diurno, ma non mancano momenti decisamente assolati.

In generale i fenomeni temporaleschi colpiranno a macchia di leopardo soprattutto nelle aree più prossime ai rilievi. Il caldo si fa sentire ma senza eccessi, con qualche picco di temperatura isolato sino a 30 gradi. Per il momento l’Estate non riuscirà a decollare, ma andrà anzi di fronte ad una crisi molto più acuta nel corso della prossima settimana.

Già tra lunedì e martedì una nuova recrudescenza temporalesca deriverà dal sopraggiungere d’aria più fresca dall’Europa Nord-Orientale legata all’approssimarsi di un primo vortice ciclonico. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 si aggiungerà la complicazione derivante da un vortice in arrivo dall’Iberia che determinerà il crearsi di un’unica circolazione ciclonica proprio sull’Italia.

Piogge e temporali potrebbero colpire pesantemente il Centro-Sud, in quella che sarà una fase centrale di Giugno decisamente improntata al maltempo fuori stagione con temperature sotto media. Questa fase turbolenta si protrarrà sin verso il weekend, in attesa del probabile arrivo dell’anticiclone dal 20 Giugno, con ritorno di condizioni meteo più estive.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 12 Giugno: inizialmente rovesci su Piemonte e parte nord della Val Padana, localmente anche lungo i settori del basso versante tirrenico. In giornata poi si svilupperanno temporali su Alpi e Sud Appennino. I fenomeni sconfineranno in serata verso le pianure di Piemonte e Lombardia.

Martedì 13 Giugno: soleggiato al mattino tranne al Nord-Ovest dove sono attese piogge. Seguirà un pomeriggio temporalesco anche al Centro-Sud sui rilievi e zone interne in genere.

Mercoledì 14 Giugno: generale peggioramento tra Sardegna e Sicilia, poi su tutto il Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: fase fresca e perturbata giovedì su tutto il Centro-Sud e venerdì ancora al Sud. Più sole nel weekend, ma con temporali in agguato sui monti.