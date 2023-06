METEO SINO AL 12 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è inglobata ancora in una circolazione meteo decisamente instabile, dove trovo posto anche una blanda depressione in quota in spostamento verso i Balcani. Il risultato sono i continui temporali che continuano a imperversare, non solo nelle ore più calde pomeridiane. Le temperature si mantengono prossime alla norma ed il caldo continua a non farsi sentire troppo.

Non abbiamo traccia dell’anticiclone africano, ma neanche dell’alta pressione delle Azzorre che continua a mantenersi molto a nord tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Questa situazione anomala fa in modo che l’Italia rimanga esposta ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota, favorevoli ad attività temporalesca piuttosto vivace.

Lo scenario è però destinato a migliorare in parte ad iniziare da metà settimana, quando l’instabilità sarà meno attiva. Avremo meno temporali con maggiori spazi soleggiati. Ci sarà infatti un aumento della pressione atmosferica, riconducibile ad una timida rimonta dell’anticiclone africano che piloterà quindi masse d’aria un po’ più calde.

Questo respiro anticiclonico limiterà un po’ l’instabilità, nella seconda parte della settimana, contribuendo a far salire le temperature un po’ al di sopra della norma, fino a picchi locali di poco oltre i 30 gradi. Questa rimonta dell’anticiclone africano non sarà però in grado di inibire del tutto i temporali. Una nuova ondata temporalesca potrebbe verificarsi per l’inizio della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 7 Giugno: soleggiato al mattino a parte disturbi nuvolosi al Sud. In giornata ancora instabilità ad evoluzione diurna, con molti temporali di calore soprattutto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle Alpi, in espansione alle pianure limitrofe.

Giovedì 8 Giugno: partenza di giornata col sole, poi temporali più relegati in montagna, ma localmente in sfondamento in qualche zona padana. Temperature in aumento leggero.

Venerdì 9 Giugno: ancora temporali nelle ore più calde principalmente lungo i rilievi montuosi.

Ulteriori tendenze meteo: weekend senza grosse variazioni, con l’anticiclone troppo debole per garantire. L’attività temporalesca si concentrerà su Alpi, Prealpi ed Appennino nelle ore più calde pomeridiane.