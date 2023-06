METEO SINO AL 24 GIUGNO 2023, ANALISI E PREVISIONE

La svolta meteo tanto auspicata, che ci proietta nella vera Estate, è arrivata puntualmente in questo weekend. Le temperature sono già risalite un po’ grazie al rinforzo dell’anticiclone, nonostante qualche residuo strascico d’instabilità. I temporali interessano principalmente i settori alpini e prealpini, come conseguenza di lievi infiltrazioni d’aria instabile.

Si tratta disturbi passeggeri, in attesa che poi l’anticiclone africano faccia davvero sul serio comportando prevalente stabilità atmosferica e soprattutto molto caldo. Il flusso sahariano entrerà nel vivo ad inizio settimana, quando l’anticiclone di matrice subtropicale si espanderà prima in Sardegna e poi a seguire sulla Penisola.

Inevitabile attendersi una decisa impennata delle temperature, che a partire da martedì 20 Giugno toccheranno i primi picchi di oltre 38 gradi in Sardegna. Quella in arrivo sarà la prima ondata di caldo seria della stagione. La fase culminante del caldo è prevista per metà settimana, con temperature in ulteriore risalita. Non si escludono picchi sino a 40 gradi e oltre sulle Isole.

Sul finire della settimana il grande caldo potrebbe lievemente allentare la morsa, a suon anche di forti temporali a partire dal Nord. Il cambiamento si dovrebbe concretizzare già dalla sera di giovedì a partire dal Nord, con un break temporalesco che poi si estenderà al resto della Penisola. Le temperature caleranno anche di 10 gradi, riportandosi nella norma.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 19 Giugno: tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore colpirà le Alpi, mentre dominerà il sole sul resto d’Italia. Ulteriore rialzo delle temperature, con punte di 34 gradi sulle zone interne di pianura.

Martedì 20 Giugno: decisamente soleggiato su tutta Italia. Caldo intenso, specie sulla Sardegna, con picchi superiori ai 38 gradi.

Mercoledì 21 Giugno: l’anticiclone africano raggiungerà il culmine, con ulteriore rialzo termico.

Ulteriori tendenze meteo: tra giovedì e venerdì cambia a partire dal Nord con temporali anche forti e temperature in calo, preludio ad un refrigerio che nel weekend dilagherà anche sul resto d’Italia. Il caldo concederà così una tregua.