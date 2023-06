POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo dei veri e propri scossoni, scossoni che da qui all’ultima settimana di giugno dovrebbero consegnarci non poche novità.

Difatti le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che il tempo potrebbe mantenersi decisamente stabile, oltre che caldo.

Quando ormai saremo a luglio l’Alta Pressione potrebbe continuare a dominare la scena mediterranea in lungo e in largo senza però escludere nuove insidie instabili di provenienza settentrionale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni il tempo sarà veramente bello, infatti l’anticiclone africano continuerà a rafforzarsi facendo crescere ulteriormente le temperature.

Temperature che si orienteranno ovunque al di sopra delle medie stagionali, raggiungendo punte di 35-37 °C in varie zone d’Italia. Non possiamo escludere che nelle località più calde del nostro paese i termometri possono addirittura sfiorare quota 40 °C.

Caldo torrido ma che poi gradualmente diventerà afoso perché i tassi di umidità relativa aumenteranno sensibilmente.

LUGLIO, PRIME IPOTESI

Come scritto in apertura al mese di luglio dovrebbe iniziare all’insegna dell’anticiclone africano, provando poi a dare un’occhiata alle varie proiezioni mensili siamo dirvi che il prossimo potrebbe essere un mese decisamente caldo per la presenza costante di tale struttura anticiclonica.

Attenzione però perché potrebbero esserci anche delle insidie importanti, ovvero potrebbero subentrare delle fasi temporalesche piuttosto intensi.

IN CONCLUSIONE

Avremo comunque modo di parlare approfonditamente delle proiezioni meteo climatiche per il prossimo mese, in questo momento focalizziamo l’attenzione su giugno perché le sorprese non sono ancora finite.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.