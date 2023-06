POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione le proiezioni dei modelli matematici possiamo dirvi che nel corso degli ultimi giorni è apparso un sostanziale allineamento inerente l’impianto evolutivo di inizio luglio.

In realtà il cambiamento, perché no parlando di un cambiamento delle condizioni meteo climatiche, potrebbe avvenire nei prossimi giorni quindi entro la fine del mese di giugno. Cambiamento indotto da un’ampia saccatura atlantica in posizionamento sulle isole britanniche, da lì potrebbe estendere la propria influenza verso il Mediterraneo centro occidentale convocando l’immissione di aria fresca e conseguentemente una destabilizzazione atmosferica importante.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel corso dei prossimi giorni avremo condizioni di bel tempo sostenuto da una struttura di alta pressione di matrice subtropicale. Significa che le temperature riprenderanno a salire, significa che tornerà a far caldo anche se non si raggiungeranno i livelli assurdi dei giorni scorsi.

Non solo, i primi sbuffi di aria umida in direzione del Nord Italia determineranno l’insorgenza di temporali localmente intensi sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica settentrionale. Pian piano i fenomeni potrebbero estendersi anche sull’Appennino meridionale.

IPOTESI PER LUGLIO

Tornando alle proiezioni meteo climatiche relative alla prima settimana di luglio possiamo confermare il cambiamento descritto in apertura, un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni notevolissime sia in termini di temperature (in forte calo) sia in termini di precipitazioni.

Le precipitazioni modo particolare potrebbero risultare violente, infatti i contrasti termici darebbero luogo a temporali localmente carattere di nubifragio, associati a potenti grandinate. Attenzione perché tale scenario potrebbe avere ripercussioni per buona parte della prima settimana di luglio.

IN CONCLUSIONE



Insomma, è un’estate che al momento non sembra voler dare l’impressione di un dominio africano incontrastato, piuttosto un’alternanza tra eccessi meteo climatici di notevole portata.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.