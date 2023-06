POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel precedente approfondimento avevamo posto l’accento sulla possibile evoluzione meteo climatica della prima decade di luglio. In particolare avevamo evidenziato come le ultimissime elaborazioni dei modelli matematici puntassero decise in direzione del ritorno dell’anticiclone africano.

Bene, tale ipotesi prende sempre più corpo e col passare dei giorni i centri di calcolo internazionali stanno acuendo quella che se confermata potrebbe diventare un’ondata di caldo davvero terribile. L’anticiclone africano infatti potrebbe portarci temperature eccezionalmente alte, con punte che localmente potrebbero raggiungere se non superare 45 °C.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però dovremo affrontare una corposa rinfrescata, infatti nel corso del primo weekend di luglio l’aria fresca nord atlantica affluirà massicciamente sul Mediterraneo centrale determinando un generale consistente abbassamento delle temperature.

Non solo, oltre alla contrazione termica avremo anche lo sviluppo di un piccolo vortice di bassa pressione sui nostri mari e quindi ci aspettiamo un peggioramento in realtà i temporali sono già iniziati su alcune zone del Nord Italia, temporali che nel corso delle prossime ore tenderanno a diventare più intensi diffondendosi anche alla dorsale appenninica settentrionale.

Poi nel corso del fine settimana l’instabilità si espanderà verso sud. Attenzione perché localmente potrebbero abbattersi temporali veramente forti, con rischio di grandinate ed anche nubifragi.

LUGLIO AFRICANO

Purtroppo le premesse non sono per nulla incoraggianti, abbiamo detto infatti che l’ondata di caldo potrebbe rivelarsi veramente imponente. Se confermati certi valori termici potrebbero addirittura cadere dei record, tuttavia abbiamo ancora la speranza che l’intensità africana possa risultare meno cattiva.

Fatto sta che la prima ondata di caldo di luglio potrebbe protrarsi a lungo, stante gli ultimissimi aggiornamenti modellistici potrebbe insistere in blocco per circa una settimana. Una settimana di caldo afoso che certamente non farà bene.

IN CONCLUSIONE



Insomma, l’estate sta realmente entrando nel vivo e come spesso capita nel corso degli ultimi anni si tingerà di colori africani.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.