POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando le ultimissime proiezioni dei modelli matematici possiamo dirvi che nel corso delle ultime ore c’è stato un sostanziale allineamento in direzione di un cambiamento importante a cavallo tra fine giugno e i primi di luglio.

Un cambiamento che potrebbe arrivare dal Nord Atlantico tramite una profonda saccatura in grado di propagarsi sul Mediterraneo. Inizialmente verrebbe coinvolto il Nord Italia, con fenomeni potenzialmente violenti, poi potrebbe toccare anche alle altre regioni.

Si dovrà prestare molta attenzione a questo tipo di evoluzione perché se confermata potrebbe esporci a un’ondata di maltempo imponente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Intanto stiamo per andare incontro a una riduzione termica altrettanto importante, frutto di una massa d’aria fresca proveniente dal Nord Europa con conseguente isolamento di una goccia fredda in quota.

Goccia fredda che transiterà molto rapidamente, dando luogo però a fenomeni temporaleschi localmente intensi. Temporali prima su Alpi, poi lungo la dorsale appenninica. A livello termico, come detto, ci aspettiamo una riduzione capace di riportarci verso valori più consoni al periodo.

IPOTESI PER LUGLIO

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che la situazione potrebbe peggiorare drasticamente. Ovviamente non parleremo di crisi dell’Estate, ci mancherebbe, tuttavia potrebbero proporsi scenari meteo climatici insoliti per quel periodo.

Scenari orientati al fresco e al maltempo, scenari che potrebbero esporre le nostre regioni a fenomeni atmosferici intensi quali temporali a carattere di nubifragio e grandinate localmente imponenti.

IN CONCLUSIONE



Estate che pertanto potrebbe trovare altri ostacoli nella propria strada, Estate che potrebbe concedersi quindi una pausa di riflessione per poi magari ripartire più aggressiva che mai.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.