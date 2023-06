POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il primo weekend di luglio, ormai imminente, sarà caratterizzato molto probabilmente da condizioni meteo climatiche diverse dalle attuali. I modelli matematici confermano infatti l’influenza di una massa d’aria fresca instabile proveniente dal nord Atlantico e direttamente riconducibile a un’ampia saccatura posizionata sulle isole britanniche.

Le maglie cicloniche di tale saccatura si estenderanno in direzione sud, pilotando molto probabilmente un piccolo vortice di bassa pressione sulle nostre regioni centro settentrionali. Ciò darebbe luogo a fenomeni localmente consistenti a causa dei contrasti termici che dovrebbero scaturirne.

Una fase stabile destinata a durare qualche giorno, dopodiché potrebbe tornare in auge il bel tempo per mano dell’anticiclone africano.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’instabilità atmosferica inizierà a manifestarsi a partire dall’arco alpino, infatti le regioni settentrionali saranno le prime ad essere raggiunte dall’aria fresca oceanica. Inizialmente si tratterà di spifferi, poi arriveranno contributi più importanti e quindi il tempo è destinato a peggiorare con più incisività.

Peggioramento che come detto coinvolgeranno molte zone d’Italia, peggioramento che porterà una consistente discesa delle temperature quindi il caldo che si sta nuovamente rafforzando verrà temporaneamente spazzato via. Attenzione perché potrebbero esserci fenomeni davvero intensi.

LUGLIO ESTIVO

Va detto che molto probabilmente si tratterà di una fase di breve durata, infatti le ultimissime proiezioni dei principali modelli matematici ci dicono che l’alta pressione potrebbe tornare subito su di noi.

Alta pressione di matrice africana, quindi oltre bel tempo tornerebbero a salire in maniera importante le temperature destinate ad orientarsi come sempre al di sopra delle medie stagionali. Per il momento comunque è giusto sottolineare che non si intravedono ondate di caldo eccezionale portata.

IN CONCLUSIONE



Estate che prosegue, estate 2023 che fino a questo momento comunque tutto sommato non è stata così cattiva anche se ha ancora tutto il tempo a disposizione per esserlo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.