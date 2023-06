POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Procediamo con ordine. Le condizioni meteo climatiche attuali possiamo considerarle eccezionali. L’ondata di caldo sahariana è davvero potente, basti pensare che in alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio ha superato quota 40°C. Fortunatamente stiamo per usufruire di una pausa rinfrescante, complice una massa d’aria fresca che lambirà l’Italia e che arriverà dal Nord Europa.

Le temperature si riporteranno sulle medie stagionali per qualche giorno, ci sarà spazio anche per alcuni temporali localmente intensi. Poi tornerà in auge l’Alta Pressione africana, ma dovrebbe risultare un po’ meno cattiva rispetto a quanto stiamo osservando in questo momento.

Per quanto riguarda luglio, invece, si prospettano interessantissime novità. Diciamo che le ipotesi in campo sono due e ve le illustreremo tra non molto.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ribadiamo quanto scritto pocanzi, ovvero che nel corso del weekend avremo una generale contrazione delle temperature. Dai valori abbondantemente superiori alle medie stagionali si passerà a valori sostanzialmente in linea col periodo.

L’aria fresca in arrivo da nord avrà anche l’onere di ripulire l’atmosfera dall’ingente pulviscolo sahariano arrivano negli ultimi giorni. Poi non mancherà occasione per qualche forte temporale, prima sulle Alpi poi lungo la dorsale appenninica.

IPOTESI PER LUGLIO

Detto che gli ultimi giorni di Giugno porteranno nuovamente il caldo, seppur meno violento, per quanto riguarda la prima settimana di luglio evidenziamo le differenze modellistiche sostanziali.

Da un lato c’è chi punta alla permanenza dell’Alta Pressione, quindi del caldo africano. Dall’altro lato c’è chi punta invece in direzione di un cospicuo peggioramento a causa di una saccatura nord atlantica.

IN CONCLUSIONE



Diciamo che al momento l’ipotesi più probabile è che possa persistere l’Alta Pressione, tuttavia non escludiamo delle insidie importanti proprio nel corso della prima settimana di luglio. Senza peraltro che tali insidie intacchino l’andamento stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.