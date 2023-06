POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Quelle che stiamo vivendo sono ore letteralmente roventi, infatti l’ondata di caldo africana è entrata nel vivo. Le condizioni meteo climatiche, come sempre in questi casi, possiamo definirle estreme non fosse altro perché in alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio sta superando quota 40 °C. Non sono valori sicuramente normali, anche se comunque nel corso degli ultimi decenni sono diventati sempre più frequenti.

Nel corso del weekend confermiamo la generale rinfrescata a causa di una massa d’aria fresca proveniente da nord, massa d’aria fresca che peraltro porterà qualche temporale localmente intenso. Dopodiché, questo suggeriscono le ultimissime emissioni dei modelli matematici, si dovrebbe tornare a parlare di caldo africano.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto siamo proprio all’apice dell’ondata di caldo, anche nelle prossime ore infatti i termometri potranno raggiungere picchi di temperatura massima diffusamente superiori a 35 °C e in qualche caso (in Sardegna ad esempio) potrebbero varcare la soglia critica dei 40 °C.

Da venerdì tuttavia vi sarà un graduale ridimensionamento termico a causa di una massa d’aria fresca proveniente dal nord Europa. Avremo un’attivazione di venti settentrionali, quindi verrà ripulita l’aria dal pulviscolo sahariano che sta affluendo sui nostri cieli, caleranno ovviamente le temperature e vi sarà spazio per qualche temporale a partire dall’arco alpino proseguendo con la dorsale appenninica.

VERSO LUGLIO

Negli ultimi giorni del mese molto probabilmente tornerà l’anticiclone africano. Dando uno sguardo alle proiezioni termiche possiamo dirvi che sul Mediterraneo centro-occidentale potrebbero riproporsi valori termici molto alti, parliamo di +20 °C al 1500 m di quota su gran parte delle nostre regioni quindi a livello del mare si potrebbero raggiungere punte superiori a 35 °C, così come nelle zone interne

Solamente le regioni settentrionali potrebbero rimanere un po’ ai margini perché lambite da una circolazione d’aria fresca di matrice atlantica. Ciò potrebbe anche generare temporali localmente violenti sulle Alpi e le Prealpi, senza escludere però sconfinamenti anche nelle alte pianure.

IN CONCLUSIONE



Estate 2023 che sta entrando decisamente nel vivo e come spesso successo negli ultimi decenni a dominare la scena in lungo e in largo sarà l’anticiclone africano.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.