POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che nel corso della prossima settimana le condizioni meteo saranno veramente pessime. Il termine “pessime” lo stiamo utilizzando non a caso perché i modelli matematici concordano un po’ tutti nell’indicare il Mediterraneo centrale come l’obiettivo principale di un nuovo assalto ciclonico.

Assalto che avverrà nella fase centrale della prossima settimana che molto probabilmente si protrarrà per diversi giorni con strascichi instabili anche stavolta consistenti. Per un miglioramento degno di tale nome molto probabilmente occorrerà attendere l’ultima settimana di giugno, tuttavia mancando ancora un bel po’ di tempo dovremmo chiaramente riaggiornarci.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fine settimana sarà caratterizzato da una discreta variabilità, variabilità che tenderà poi nella fase centrale della giornata verso l’instabilità. Significa che ancora una volta dovremo sopportare non pochi temporali, significa che ancora una volta localmente potrebbero verificarsi anche dei nubifragi.

Tra l’altro a partire da domenica l’afflusso di aria umida tenderà ad aumentare dai quadranti occidentali, preludio poi all’ingresso del vortice di bassa pressione che avverrà nella prima metà della prossima settimana. Attenzione perché oltre all’afflusso d’aria umida avremo anche un afflusso di aria fresca continentale che fornirà il carburante necessario ai fenomeni violenti.

ESTATE A LUGLIO

A questo punto il rischio che l’estate possa arrivare a luglio c’è, non dobbiamo nasconderci. Tra l’altro come detto il peggioramento della prossima settimana molto probabilmente avrà delle ripercussioni oltre il 20 giugno, a quel punto per un eventuale consolidamento dell’alta pressione non resterebbe che l’ultima settimana di giugno.

Estate che potrebbe avvalersi come sempre del supporto dell’anticiclone africano, però dovremo capire se effettivamente avrà la forza di imporsi da subito o se dovrà abdicare a favore di nuove incursioni instabili di varia natura.

IN CONCLUSIONE



Insomma, alla fin dei conti giugno non sembra per niente avere l’intenzione di portarci l’estate quindi occorrerà pazientare non poco.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.