POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando le proiezioni dei vari modelli matematici emerge evidente un trend meteo climatico orientato al ritorno dell’anticiclone africano. Quando? La risposta è semplice: non appena sarà terminata la rinfrescata. Infatti possiamo ampiamente confermare il repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche durante il primo weekend di luglio.

Un cambiamento comunque importante, infatti una massa d’aria fresca proveniente dal nord Atlantico affluirà sul Mediterraneo centrale strutturando un vortice di bassa pressione in posizionamento molto probabilmente sul Mar ligure. Tale vortice dovrebbe dar luogo a un peggioramento su molte zone d’Italia, peggioramento che potrebbe portare fenomeni di una certa violenza specie al Nord Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Andando più nello specifico possiamo dirvi che il cambiamento è già in atto, infatti i primi spifferi di aria fresca stanno determinando un incremento della ventilazione dai quadranti occidentali ed anche la comparsa dei primi temporali sui settori alpini occidentali.

A partire da giovedì il peggioramento diventerà via via più consistente, prima sul nordovest a seguire su gran parte del Nord ed infine ci aspettiamo fenomeni anche al centro-sud. Come detto potrebbe trattarsi di temporali localmente violenti, temporali che occasionalmente potranno assumere carattere di nubifragio ed accompagnarsi a grandinate parecchio intense

LUGLIO AFRICANO

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo dirvi che le condizioni meteo climatiche potrebbero cambiare rapidamente nel corso della prossima settimana, orientandosi nuovamente su frequenze pesantemente africane.

Nei vari modelli matematici il ritorno dell’anticiclone africano sembra essere ormai scontato, un ritorno che a detta dei centri di calcolo più autorevoli potrebbe risultare più cattivo rispetto all’ondata di caldo registrata nel corso del mese di giugno. Ovviamente è prematuro parlare di temperature, ovviamente dovremo attendere per capire effettivamente quanto caldo potrà fare e dove eventualmente ne farà di più.

IN CONCLUSIONE



Fatto sta che il quadro meteorologico sembra nuovamente direzione farsi verso l’anticiclone africano e stavolta potrebbe trattarsi di un’ondata di caldo più duratura.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.