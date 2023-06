POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Qualche giorno fa, in molti di voi lo ricorderanno, avevamo posto l’accento su un possibile cambiamento delle condizioni meteo climatiche attorno al 25 giugno. I modelli matematici infatti lasciavano intravedere un eventuale peggioramento provocato dal passaggio di un vortice di aria fresca in quota.

Tale scenario era stato poi rivisto, anzi per certi versi cancellato. Nel corso delle ultime ore invece è stato riproposto un po’ da tutti, significa che lo scenario ha buone probabilità di potersi verificare. Stiamo parlando di un possibile violento peggioramento nel corso del weekend, tenete conto infatti che dopo l’ondata di caldo africano il passaggio di un vortice di aria fresca potrebbe scatenare letteralmente un vero e proprio putiferio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo però dovremo affrontare una fase centrale di settimana davvero pesante. Le temperature infatti sono destinate a salire ancora, raggiungendo picchi notevoli. Tenete conto che le massime potrebbero agevolmente superare quota 35 °C in numerose località italiane.

Regioni più calde dovrebbero essere le due isole maggiori e quelle del sud Italia, laddove la colonnina di mercurio potrebbe addirittura raggiungere picchi di 38-40 °C. Fortunatamente si tratterà di caldo torrido in quanto i tassi di umidità relativa si manterranno bassi.

VERSO LUGLIO

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che comunque l’eventuale peggioramento non è ancora scontato. Le probabilità in tal senso stanno crescendo notevolmente, tenete però conto che trattandosi di una goccia fredda la sua traiettoria potrebbe essere imprevedibile. Significa che non è detto che vada a colpire il nostro paese.

Tuttavia dovesse attraversare il Mediterraneo centrale in virtù della notevole quantità di energia termica presente potrebbero scatenarsi fenomeni particolarmente violenti ovvero potrebbero riproporsi temporali a carattere di nubifragio. Attenzione però anche alle grandinate, che potrebbero diventare devastanti.

IN CONCLUSIONE



Estate 2003 che sta entrando nel vivo per quanto riguarda il caldo, tuttavia il mese di giugno potrebbe riservare ancora dei colpi di scena.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.