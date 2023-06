POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Passato weekend, passati altri temporali, ci stiamo preparando ad affrontare l’ennesimo peggioramento meteo. Un peggioramento ampiamente confermato da tutti i modelli matematici, un peggioramento che anche stavolta potrebbe portarci fenomeni particolarmente violenti. Avremo modo poi di vedere nel dettaglio quali saranno le zone maggiormente a rischio fenomeni violenti, fatto sta che la situazione andrà seguito con molta molta attenzione.

La vera novità però si chiama estate, infatti negli ultimi giorni i centri di calcolo internazionali hanno cambiato repentinamente idea. L’ondata di maltempo dovrebbe lasciar spazio infatti a un consistente miglioramento nel corso del prossimo weekend, miglioramento indotto dalla spinta verso nord di un promontorio anticiclonico africano. Significa che oltre al bel tempo ci sarebbe un consistente rialzo delle temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dicevamo del maltempo, in effetti la fase centrale della settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un vortice ciclonico secondario con effetti tutt’altro che trascurabili.

Abbiamo dato un’occhiata ai modelli matematici ad alta risoluzione e possiamo dirvi che i fenomeni saranno piuttosto violenti in varie zone d’Italia. Ancora una volta ci aspettiamo temporali veramente pesanti, temporali che potranno assumere facilmente carattere di nubifragio accompagnandosi anche a delle grandinate importanti.

Tenete conto che i contrasti termici saranno molto forti, infatti in questi ultimissimi giorni abbiamo avuto comunque un rialzo delle temperature mentre nei prossimi transiterà aria fresca in quota.

ESTATE D’IMPROVVISO

Diversi editoriali dei colleghi avevano evidenziato come l’estate avrebbe potuto prendere il sopravvento da un momento all’altro. D’altronde stiamo procedendo spediti verso il mese di luglio, quindi è lecito attendersi un consolidamento dell’alta pressione.

Alta pressione che come detto dovrebbe arrivare il prossimo fine settimana è stavolta proverà veramente a prendere il sopravvento. Per quanto riguarda le temperature dobbiamo dirvi che in alcune zone del paese potremmo registrare temperature massime superiori ai 35 °C. Badate bene, non ci sarebbe nulla di strano perché come detto ormai stiamo andando incontro con decisione alla bella stagione.

IN CONCLUSIONE



Estate che pertanto proverà seriamente a prendere il sopravvento e ancora una volta sarà l’estate africana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.