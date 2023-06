POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ormai non sembrano esserci più dubbi, le condizioni meteo climatiche cambieranno pesantemente nel corso della prossima settimana. I modelli matematici sono tutti orientati nella stessa direzione, ovvero verso un’ondata di caldo che potrebbe risultare veramente intensa.

L’anticiclone africano infatti prenderà letteralmente il sopravvento nel cuore del Mediterraneo, proiettando sull’Italia masse d’aria rovente di origine sahariana. Come avremo modo di vedere in appositi approfondimenti le temperature potrebbero raggiungere valori eccezionalmente alti, con punte superiori a 40 °C in diverse località dello stivale.

Tale ondata di caldo, stante le ultimissime proiezioni modellistiche, potrebbe protrarsi sino a metà mese.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima del caldo afoso dovremo comunque affrontare un primo weekend di luglio all’insegna del fresco e dell’instabilità atmosferica.

Intrusione di aria fresca Nord atlantica determinerà un generale abbassamento delle temperature, un’intensificazione del vento, la comparsa di fenomeni localmente intensi. Parliamo chiaramente di temporali che potrebbero assumere carattere di forte rovescio o addirittura nubifragio in modo particolare nelle regioni settentrionali.

Attenzione anche alle grandinate che in qualche caso potrebbero risultare davvero violente. Per un miglioramento dovremo attendere l’inizio della prossima settimana.

LUGLIO SCATENATO

Riprendendo quanto scritto in apertura non possiamo far altro che dirvi che sul ondata di caldo ormai non sembrano esserci più dubbi, resta solamente da capire quanto effettivamente sarà forte.

Per quel che concerne la durata ribadiamo una possibile appendice africana fino a metà mese, momento in cui le temperature potrebbero iniziare a diminuire un po’ pur mantenendosi generalmente al di sopra delle medie stagionali.

IN CONCLUSIONE



L’estate 2023 sta entrando definitivamente nel vivo e come capita ormai da diversi anni l’attore protagonista sarà uno: l’anticiclone africano.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.