POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione i modelli matematici emergono interessanti novità circa l’evoluzione meteo climatica che potrebbe prendere piede a partire dalla prossima settimana. Significa che per un’altra settimana, giorno più giorno meno, dovremo affrontare altri forti temporali.

Poi però un promontorio di alta pressione potrebbe gradualmente affacciarsi sul Mediterraneo determinando un miglioramento generalizzato. Rispetto ad alcuni giorni fa tale promontorio non dovrebbe avere caratteristiche subtropicali, significa che non dovrebbe fare troppo caldo ma comunque le temperature dovrebbero far registrare un generale rialzo portandosi verso valori più consoni all’inizio dell’estate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto per un’altra settimana circa dovremo mettere in preventivo parecchia instabilità diurna. I temporali continueranno a prendere d’assalto le zone interne circostanti rilievi, tuttavia spesso e volentieri saranno in grado di sconfinare anche nelle zone costiere e pianeggianti.

Attenzione perché potrebbe trattarsi ancora una volta di fenomeni particolarmente violenti, quindi potrebbero verificarsi ulteriori nubifragi con anche delle grandinate al seguito. Non escludiamo pertanto che in varie zone d’Italia si possano verificare nuove condizioni di criticità idrogeologica.

SEGNALI D’ESTATE

Al momento dobbiamo considerarli dei segnali, infatti se l’alta pressione dovesse avere le caratteristiche descritte in apertura potrebbe non riuscire ad evitare nuovi eventuali disturbi provenienti o dall’Atlantico o dal Nord Europa.

L’atmosfera infatti non sembra ancora pronta ad orientarsi definitivamente su frequenze pienamente estive. Per questo motivo riteniamo che nuovi disturbi potrebbero mettere sotto pressione l’anticiclone e quindi attenzione perché anche nelle prossime settimane potrebbero subentrare nuove fasi temporalesche di un certo peso.

IN CONCLUSIONE



Estate che al momento sembra non voler prendere definitivamente il sopravvento, infatti anche il mese di giugno come detto potrebbe riservare non pochi colpi di scena. Saremmo qui a darvene conto con la speranza che la bella stagione possa finalmente mettere fine a questo lungo periodo di piogge eccezionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.