POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Difficile in questo momento stilare uno scenario meteo climatico univoco, infatti i modelli matematici sembrano voler proseguire sull’incertezza o comunque proporci degli scenari meteo climatici differenti.

Da un lato c’è chi ipotizza un consistente miglioramento nella seconda parte della prossima settimana, miglioramento innescato dall’anticiclone africano che pertanto porterebbe oltre al sole anche un considerevole innalzamento delle temperature.

Dall’altro lato invece c’è chi ipotizza ugualmente un miglioramento ma si tratterebbe di una fase estemporanea destinata a soccombere sotto altri temporali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Temporali che nel corso degli ultimi giorni stanno letteralmente assediando le nostre regioni, si tratta di fenomeni derivanti da quella circolazione di aria umida di matrice atlantica che non ha ancora mollato la presa è che anche nella prima parte della prossima settimana porterà instabilità diurna molto forte.

Non mancheranno pertanto fenomeni localmente violenti, quindi nubifragi e anche delle grandinate. Attenzione quindi a quelli che saranno gli avvisi emessi dalle autorità competenti in quanto potrebbero crearsi ancora delle condizioni di criticità idrogeologica.

SEGNALI D’ESTATE

Come detto in apertura al momento soltanto alcuni centri di calcolo internazionali lanciano evidenti segnali d’estate, mentre altri ci fanno vedere si miglioramento ma insidia da est e da ovest potrebbero esporci ad ulteriori fasi di instabilità particolarmente marcata.

Difficile in questo momento dirvi quale tra le due ipotesi riuscirà a prevalere sull’altra, non escludiamo che l’alta pressione una volta intrapresa la via del Mediterraneo sia in grado di portarci bel tempo estivo e quindi mettere a tacere le insidie viste da altri centri di calcolo. Non resta che aspettare qualche giorno per avere la risposta.

IN CONCLUSIONE



Insomma, la bella stagione quest’anno si sta facendo veramente desiderare e le prime ondate di caldo sembrerebbero ancora molto lontane, tuttavia ricordiamoci che il mese di giugno potrebbe la momento all’altro portarci nel bel mezzo del caldo africano.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.