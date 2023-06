POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo dei veri e propri scossoni, scossoni che da qui alla prima decade di giugno dovrebbero consegnarci non poche novità.

Difatti le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che inizialmente il tempo potrebbe mantenersi instabile per diversi giorni, causa un costante afflusso d’aria umida proveniente dall’oceano Atlantico destinata a ringalluzzire i temporali.

Dopodiché, quando ormai saremo a giugno, l’Alta Pressione potrebbe prendere gradualmente il sopravvento pur senza escludere ulteriori insidie instabili di provenienza settentrionale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni continueremo ad avere dell’aria umida da ovest, una massa d’aria evidentemente di provenienza atlantica.

Tale massa d’aria non farà altro che mantenere in vita una marcata instabilità diurna, ovvero non mancherà occasione per temporali localmente intensi che potranno tramutarsi in per i propri nubifragi con anche grandinate.

Tuttavia non possiamo escludere sconfinamenti anche lungo le coste e le aree pianeggianti laddove i contrafforti montuosi saranno prossimi a tali zone.

GIUGNO RICCO DI RIBALTONI

La sorpresa più importante, se tale possiamo considerarla, dovrebbe essere rappresentata da un miglioramento graduale che verso la conclusione della prima decade di giugno potrebbe sfociare in una rimonta anticiclonica, quindi significa che potremmo pian piano dirigerci verso l’Estate. Da valutare l’entità del rialzo termico ma soprattutto la durata della fase anticiclonica perché, lo ripetiamo, potrebbero manifestarsi nuove insidie instabili.

IN CONCLUSIONE

Sicuramente non ci annoieremo in questo periodo e dopo aver commentato un maggio decisamente anomalo giugno potrebbe essere altrettanto interessante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.