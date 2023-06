POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso delle ultime ore stiamo assistendo a continui aggiustamenti dei modelli matematici. Aggiustamenti riguardanti l’evoluzione attesa per il fine settimana, sappiamo infatti che aria fresca del Nord Europa dovrebbe riuscire ad insinuarsi all’interno dell’alta pressione determinando perlomeno un abbassamento delle temperature.

Vi sono però ancora dei dubbi concernenti l’eventuale sviluppo di una goccia fredda, tale ipotesi dovesse realizzarsi esporrebbe diverse zone d’Italia a fenomeni potenzialmente violenti. Diciamo quindi che per avere risposte in tal senso dovremo pazientare ancora qualche giorno. Proiettando lo sguardo più in là nel tempo possiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali vedono un nuovo consolidamento dell’anticiclone africano.

IL METEO A BREVE TERMINE

Anticiclone africano che sta raggiungendo l’apice proprio in queste ore, infatti la fase centrale della settimana sarà condizionata da un ulteriore aumento delle temperature.

Le massime potranno raggiungere punte superiori a 35 °C in varie località d’Italia, nelle zone interne del centro-sud delle due isole maggiori la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare localmente anche quota 40 °C. Per quanto riguarda i temporali pomeridiani da segnalare giusto qualche sporadico fenomeno sulle Alpi.

La situazione dovrebbe poi cambiare progressivamente in vista del weekend.

VERSO LUGLIO

Come detto potrebbe trattarsi di un cambiamento importante a livello termico, seppur transitorio, tuttavia non escludiamo che possano esserci anche delle precipitazioni localmente importanti. Ciò che conta comunque è che il refrigerio bene o male dovrebbe farsi sentire in tutta Italia.

In apertura di dicevamo che dovrebbe trattarsi di una fase transitoria, infatti un po’ tutti i modelli matematici concordano nell’indicare un nuovo rinforzo dell’alta pressione africana nell’ultima parte del mese di giugno. Alta pressione che poi dovrebbe traghettarci verso luglio.

IN CONCLUSIONE



Insomma, l’estate 2023 sta iniziando a spingere con decisione sull’acceleratore e il caldo si farà sentire anche nelle prossime settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.