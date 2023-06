POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che le condizioni meteo climatiche procederanno si verso un miglioramento tuttavia potrebbe non essere il miglioramento definitivo dell’estate.

L’alta pressione dovrà prendere il sopravvento nella seconda parte di questa settimana, garantendo pertanto giorni di bel tempo e finalmente un fine settimana all’insegna dell’estate. Le temperature saliranno certamente ma non aspettiamoci picchi particolarmente elevati.

Non solo, a quanto pare il promontorio anticiclonico potrebbe essere debole tant’è che verso metà mese potremmo assistere a un nuovo peggioramento.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dovremo sopportare ancora qualche giorno di instabilità pomeridiana, infatti fino a mercoledì non mancherà occasione per i soliti temporali diurni soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle zone interne adiacenti.

Si tratterà però di fenomeni via via più isolati, infatti la pressione sul Mediterraneo inizierà a salire e nel corso della seconda parte della settimana l’alta pressione riuscirà a prendere il sopravvento garantendoci così weekend all’insegna del bel tempo estivo. Localmente si potranno superare i 30 °C, tuttavia come detto precedentemente non ci aspettiamo particolari picchi termici.

SEGNALI D’ESTATE POCO CONVINCENTI

L’alta pressione non avrà sicuramente una matrice subtropicale capace di portarci subito nel cuore dell’estate. Possiamo dire pertanto che all’orizzonte non c’è alcuna ondata di caldo africana preoccupante.

Anzi, come abbiamo detto in apertura molto probabilmente tale struttura non reggerà all’urto di una goccia fredda che verso metà giugno potrebbe impattare sulla penisola iberica per poi raggiungere le nostre regioni creando i presupposti per un nuovo peggioramento.

IN CONCLUSIONE



Estate che quindi non sembra avere ancora solide fondamenta, molto probabilmente per le prime vere ondate di caldo dovremo ancora attendere ma diciamo che del caldo atroce africano ne facciamo per il momento volentieri a meno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.