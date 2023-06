POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso del weekend assisteremo a un tentativo di consolidamento da parte dell’alta pressione. Tuttavia le condizioni meteo climatiche non saranno splendide, infatti infiltrazioni di aria umida da ovest e i primi spifferi di aria fresca da est innescheranno locali annuvolamenti e locali temporali pomeridiani molti dei quali potrebbero risultare anche di forte intensità.

Le due masse d’aria di diversa estrazione potranno poi affluire con più decisione nel cuore del Mediterraneo innescando l’approfondimento di un vortice di bassa pressione. Tale vortice chiaramente non farà altro che portarci un’ondata di maltempo localmente importante, significa che ancora una volta dovremo prestare attenzione all’intensità delle precipitazioni perché potrebbero risultare piuttosto violente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto il fine settimana vedrà un tentativo di consolidamento da parte di un promontorio di alta pressione, quindi tutto sommato non mancheranno ampie schiarite e momenti di sole con temperature decisamente gradevoli.

Attenzione però perché localmente potranno esservi ancora degli annuvolamenti con possibilità di temporali nel corso delle ore più calde della giornata. Tali temporali potrebbero risultare ancora di forte intensità, anche perché pian piano inizieranno aggiungere contributi di aria fresca in quota.

L’ESTATE NON C’E’

C’è poco da fare, in questo momento risulta veramente difficile parlare d’estate, in questo momento è più facile prestare attenzione alle notizie di cronaca perché puntualmente leggiamo di fenomeni violenti in varie zone d’Italia.

È quello che succederà anche nel corso della prossima settimana perché il vortice di bassa pressione che abbiamo descritto in apertura potrebbe dar luogo a una vera e propria ondata di maltempo esponendo alcune zone d’Italia a fenomeni particolarmente abbondanti.

Attenzione quindi ai nubifragi ma anche alle prime violente grandinate con chicchi di dimensioni importanti.

IN CONCLUSIONE



Per un più consistente miglioramento, magari duraturo, dovremo attendere probabilmente l’ultima decade di giugno allorquando la situazione potrebbe finalmente sbloccarsi in favore dell’estate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.