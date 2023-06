POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche stanno per subire un vero e proprio ribaltamento di fronte. Passato il peggioramento prossimo venturo si prospetta un weekend all’insegna del bel tempo, poi un’intera settimana all’insegna dell’alta pressione. Ancora una volta si tratterà dell’anticiclone africano, destinato a far schizzare all’insù le temperature.

Abbiamo dato uno sguardo alle varie proiezioni termiche e non possiamo far altro che confermarvi un’intensa ondata di calore, difatti i termometri potrebbero superare quota 35 °C in varie zone d’Italia. Dovrebbe trattarsi comunque di caldo torrido, anche se va detto che qualora dovesse persistere tale scenario anticiclonico l’innalzamento dell’umidità relativa potrebbe far sì che pian piano prendere il sopravvento il caldo afoso.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però dovremo affrontare l’ennesimo peggioramento, da oltre un mese a questa parte infatti non stiamo facendo altro che parlare di brutto tempo.

Anche stavolta a portare abbondanti precipitazioni sarà un vortice di bassa pressione proveniente da ovest, inizialmente i fenomeni saranno diffusi al centro-sud e tra le due isole maggiori ma vere saranno di violenti anche in alcune zone del Nord Italia.

Poi piogge, temporali, nubifragi, grandinate tenderanno focalizzarsi maggiormente al centro-sud, prima che un corposo miglioramento riesca a prendere il sopravvento tra le giornate di sabato e domenica.

ESTATE D’IMPROVVISO

Dopotutto sarà un inizio estate per certi versi inaspettato, considerando infatti quanto avvenuto nelle scorse settimane immaginarsi la primavera ondata di caldo della bella stagione viene un po’ complicato.

Fatto sta che come detto nel corso della prossima settimana si parlerà di caldo, caldo davvero serio, caldo africano. Quanto durerà? Beh, dando un’occhiata alle proiezioni modellistiche possiamo dirvi che molto probabilmente durerà una decina di giorni quindi in definitiva potrebbe protrarsi fino a fine mese.

IN CONCLUSIONE



Da valutare eventualmente qualche insidia rinfrescante proveniente da nord, ma al momento è prematuro parlarne.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.