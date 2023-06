POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ormai possiamo dirlo: l’estate sta per iniziare. In queste ore stiamo registrando l’ultimo peggioramento di una lunghissima serie, un peggioramento che anche in questo caso si sta rivelando particolarmente cattivo. Le precipitazioni infatti saranno forti in varie zone d’Italia, per forti intendiamo fenomeni anche a carattere di nubifragio.

Ora però passiamo alle buone notizie, ovvero nel corso del weekend subentrerà un deciso miglioramento praticamente ovunque. Miglioramento indotto dall’arrivo di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, significa che il caldo dominerà la scena in tutta Italia. Nel corso della prossima settimana le temperature saliranno parecchio, attestandosi ovunque ben al di sopra delle medie stagionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto stiamo registrando l’ennesimo peggioramento di questo mese di giugno, un peggioramento indotto dal passaggio di un vortice ciclonico in fase di approfondimento sul Tirreno.

Tale vortice porterà maltempo diffuso, tuttavia nel corso delle prossime 24 ore le precipitazioni tenderanno a focalizzarsi maggiormente al centro-sud per poi lasciar strada a un progressivo miglioramento nella giornata di venerdì.

A quel punto entreremo ufficialmente nel pieno della rimonta anticiclonica africana con tutti gli annessi e connessi.

ESTATE ROVENTE

Passeremo quindi da una fase di maltempo prolungata, durante la quale peraltro le temperature spesso e volentieri sono state inferiori alle medie stagionali, ad una fase di bel tempo tipica delle estati degli ultimi decenni.

Guardando i modelli matematici infatti possiamo dirvi che la fase anticiclonica potrebbe accompagnarci per tutta l’ultima decade di giugno. Le temperature raggiungeranno picchi importanti, tenete conto infatti che in molte zone d’Italia i termometri potrebbero superare quota 35 °C. Non escludiamo però che localmente si possano sfiorare anche i primi 40 °C dell’anno.

IN CONCLUSIONE



Estate che pertanto si sta preparando a sbarcare definitivamente sul Mediterraneo, estate che anche stavolta si avvarrà dell’anticiclone africano.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.