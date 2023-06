POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Partiamo dal presupposto che l’ondata di caldo africano è ampiamente confermata. Le connessioni meteo climatiche stanno facendo registrare un sensibile miglioramento, ma mentre in queste ore le temperature massime tutto sommato sono ancora piacevoli nel corso dei prossimi giorni registreremo un’impennata termica importante.

Dando un’occhiata alle proiezioni delle temperature possiamo dirvi che in varie zone d’Italia i termometri raggiungeranno picchi massimi non distanti dai 40 °C. Sarà caldo torrido, infatti almeno per il momento non ci dovremmo preoccupare troppo dell’umidità relativa in eccesso. Questo farà sì che tutto sommato l’ondata di caldo sia sopportabile, anche perché a quanto pare nel corso dell’ultima settimana di giugno potrebbero esserci delle sorprese.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima di parlare di eventuali cambiamenti dobbiamo focalizzare l’attenzione su quanto accadrà nel corso della prossima settimana, ovvero sull’ondata di caldo innescata dall’anticiclone subtropicale.

Un’ondata di caldo che sarà importante, non probabilmente eccezionale ma comunque si raggiungeranno picchi di temperatura massima piuttosto elevati. Come detto poc’anzi però almeno non ci dovremmo preoccupare troppo dell’umidità relativa, umidità che avrebbe trasformato il caldo torrido in caldo afoso ma non sarà questo il caso.

Per quanto riguarda eventuali precipitazioni potrebbero esserci un po’ di temporali pomeridiani o tardo pomeridiani sulle Alpi e lungo l’Appennino.

ATTENZIONE A FINE MESE

Al momento si tratta di ipotesi, in quanto tali andranno ovviamente supportate da ulteriori conferme modellistiche. Fatto sta che nei vari modelli matematici si scorge un possibile peggioramento nel corso dell’ultima settimana di giugno.

Peggioramento indotto dall’arrivo di una goccia fredda Nord europea, tale struttura ciclonica potrebbe chiaramente innescare contrasti termici particolarmente violenti e quindi di conseguenza fenomeni altrettanto imponenti.

IN CONCLUSIONE



Uno step, quest’ultimo, che potrebbe creare qualche problema ma come detto andrà chiaramente confermato nel corso dei prossimi giorni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.