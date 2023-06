POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ultimamente in tanti ci state chiedendo quando arriverà veramente l’estate. Domanda lecita, viste considerato che nelle ultime settimane abbiamo dovuto sopportare condizioni meteo climatiche sicuramente eccezionali. La quantità di pioggia caduta sulle nostre regioni ha raggiunto livelli veramente assurdi.

Diciamo che nella seconda parte di questa settimana il quadro meteorologico dovrebbe finalmente migliorare grazie a un promontorio di alta pressione. Bel tempo quindi, sole prevalente è temperature in aumento con caldo tipico di questo periodo. Questo significa che non ci si aspetta nulla di eclatante dal punto di vista termico.

Infine dobbiamo dirvi che i modelli matematici mostrano per metà giugno un nuovo peggioramento a causa di aria umida proveniente dall’oceano Atlantico.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle prossime 48 ore dovremo sopportare ancora un po’ di temporali pomeridiani. Temporali che colpiscono principalmente i rilievi ma che localmente sono in grado di sconfinare anche in pianura e zone costiere.

Qualche scroscio di pioggia diurno potrebbe persistere anche nella seconda parte di settimana ma come detto ci aspettiamo un consistente miglioramento che dovrebbe regalarci finalmente un weekend all’insegna del bel tempo estivo. Temperature pertanto in generale rialzo è sole prevalente.

SEGNALI D’ESTATE POCO CONVINCENTI

Continuiamo a definirli tali, ovvero poco convincenti, perché i modelli matematici come detto concordano nel vedere un nuovo peggioramento attorno alla metà di giugno. Il fatto che i modelli siano tutti orientati in quella direzione fa sì che le probabilità che tale scenario possa realizzarsi sono molto alte.

Aria umida di matrice atlantica, associata a un area ciclonica in estensione sull’Europa occidentale, potrebbe penetrare sul Mediterraneo cozzando pesantemente col caldo preesistente. Ciò significherebbe chiaramente avere contrasti termici imponenti con conseguenti temporali localmente violenti. Potrebbero pertanto esserci anche nuovi nubifragi e grandinate.

IN CONCLUSIONE



Insomma, per il momento l’estate non sembra essere ancora in grado di prendere pienamente il sopravvento è molto probabilmente dovremo sopportare altre fasi instabili per tutto il mese di giugno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.