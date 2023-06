Insolita tempesta di neve in Alberta

Il 19 giugno 2023, l’Alberta, una provincia dell’ovest del Canada, ha sperimentato un evento meteorologico inusuale: una tempesta di neve in piena estate. Questo fenomeno ha coperto di bianco i paesaggi e ha intrappolato 60 persone in vari punti del Parco Nazionale di Jasper.

Effetti della tempesta sul Parco Nazionale di Jasper

Il Parco Nazionale di Jasper, situato all’interno della provincia, ha subito gli effetti più gravi della tempesta. Alcune zone del parco hanno registrato fino a 55 cm di neve e oltre 100 mm di pioggia in un solo giorno, secondo quanto riferito dai responsabili del parco. Queste condizioni meteorologiche estreme hanno intrappolato 60 visitatori in vari sentieri, aree lacustri e strade del parco, rendendo necessario un intervento di soccorso. Le immagini di un autobus turistico bloccato nella neve illustrano le difficili condizioni affrontate nel parco.

Impatto sulla città di Jasper

La tempesta di neve ha colpito anche la vicina città di Jasper, causando danni significativi agli alberi e ai rami. Gli amministratori della città, tra cui il sindaco Richard Ireland, sono rimasti sorpresi da questo evento meteorologico inusuale. “Non ricordo di aver mai visto una nevicata come questa a giugno in tutta la mia vita”, ha dichiarato il sindaco Ireland a CTV News Edmonton.

Spiegazione del fenomeno

Imprevedibilità del tempo in montagna

Sebbene le nevicate siano un evento comune nelle zone montuose durante tutto l’anno, la recente tempesta di neve ha sorpreso i residenti scendendo nella valle in piena estate, come riportato da CBC. I responsabili del parco nazionale hanno ribadito l’imprevedibilità del tempo in montagna, affermando: “Non scherziamo quando diciamo ‘il tempo in montagna è imprevedibile’”.

Cause della tempesta di neve

Sara Hoffman, meteorologa di Environment and Climate Change Canada, ha spiegato che l’insolita tempesta di neve è il risultato di un “sistema di bassa pressione” combinato con “molta aria fredda in alto che si riversa nella provincia”.

In sintesi, l’Alberta, una provincia dell’ovest del Canada, ha sperimentato un evento meteorologico inusuale il 19 giugno 2023: una tempesta di neve in piena estate. Questo fenomeno ha avuto un impatto significativo sul Parco Nazionale di Jasper e sulla vicina città di Jasper. La tempesta è stata causata da un sistema di bassa pressione combinato con un flusso di aria fredda in alta quota.