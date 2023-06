Luogo e circostanze dell’evento

Il tornado si è verificato a Barangay Cabalantian, precisamente a Sitio Banlic e nell’area della Cabalantian Church, durante un periodo di forti piogge e temporali, come riportato dal National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Danni e conseguenze

L’ufficio regionale di polizia 3 (PRO3) ha riferito che una persona ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata all’ospedale di Makabali per ricevere le cure mediche necessarie. In totale, 32 strutture sono state danneggiate dal tornado, tra cui 26 abitazioni, cinque esercizi commerciali e una chiesa.

L’ufficio municipale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi (MDRRMO) di Bacolor ha riferito su Facebook che il soffitto e le vetrate della chiesa di Cabalantian sono crollati a causa del tornado. Anche i tetti di diverse abitazioni in una lottizzazione locale sono stati spazzati via dal vento.

Una stazione di servizio lungo Jasa Road e un negozio di alimentari lungo San Fernando Lubao Road sono stati tra gli esercizi commerciali danneggiati dal tornado. Le linee elettriche lungo il percorso del tornado erano disseminate di materiali di copertura staccati, causando interruzioni di corrente.

Risposta delle autorità

Alberi caduti sono stati segnalati anche su San Fernando Lubao Road. In risposta alla distruzione, l’NDRRMC ha riferito che le autorità locali hanno iniziato le operazioni di sgombero nell’area colpita.

Classificazione del tornado

Il meteorologo Robert Speta del WestpacWX ha affermato che il tornado è stato classificato come EF-1.