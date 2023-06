L’Anticiclone presente sulla Scandinavia sta facendo ritoccare dei record di caldo storici, in modo particolare sulla Norvegia.

La località norvegese di Gulsvik si trova nella zona interna sud orientale della Nazione, a nord ovest di Oslo.

Nella giornata del 15 Giugno la temperatura è salita fino ad un valore estremo di +33,9°C, record di caldo mensile per tale località ed inoltre massima temperatura mai registrata in Norvegia nella prima quindicina del mese.

Il precedente record risaliva all’11 Giugno 2011, con i +33,8°C misurati a Saltdal.

La stessa capitale Oslo è stata caldissima lo stesso giorno, con un valore di +31,8°C, ad appena un decimo di grado dal record del 3 Giugno 2018, con +31,9°C.

La temperatura registrata ad Oslo è di ben +13,1°C superiore alla normale massima mensile.

Le temperature massime del mese di Giugno sono di ben +5,4°C superiori alla norma, in questo scorcio mensile.

L’ondata di caldo peggiore in Giugno fu comunque quella del 1970, quando la temperatura risalì fino a +35,6°C il giorno 20 nella località di Nesbyen.

Ma anche in Scozia le temperature si sono innalzate fino a livelli record.

Nelle Isole Shetland, la località di Baltasound ha registrato una massima di +23,2°C, sempre il giorno 15 Giugno, nuovo record di caldo per la stazione di misura.

Non è difficile trovare altro caldo record in giro per il mondo.

In particolare il Messico ed i Caraibi stanno attraversando la peggiore ondata di caldo della loro storia.

A Monclova, nello Stato dello Yucatan, la temperatura ha raggiunto un valore storico di +44,6°C, ma il caldo ha colpito anche le città situate ad alta quota.

+43,3°C sono stati raggiunti a Torreon, che si trova a 1123 metri di altezza, +40,4°C all’aeroporto di Durango, che si trova a 1872 metri di altezza, ed infine +33,4°C si sono toccati a La Bufa, città che si trova a ben 2662 metri di altezza, in Messico.

Record di caldo sono stati infranti anche in Honduras, con +37,5°C a Puerto Lempira, ed in Guatemala, dove si sono raggiunti +41,6°C a Flores.

+37-38°C si sono raggiunti anche sulla Repubblica Dominicana.