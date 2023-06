C’è il record di nevosità per Giugno per il Monte Washington, nello Stato del New Hampshire, nord est statunitense.

Considerato il luogo col clima “peggiore del mondo”, con la stazione di osservazione posta sulla cima a 1914 metri di quota, alla data dell’11 Giugno ha registrato 21,4 cm di neve in questo mese, che risulta così il mese di Giugno più nevoso da quando vengono raccolti dati nel 1932.

Il precedente più nevoso era stato il Giugno 1959 con 20,6 cm. Altra neve potrebbe cadere nei prossimi giorni.