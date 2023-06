La città di Lione, in Francia, si aggiunge alla lunga lista delle città europee alluvionate in questo pazzo scorcio di stagione.

Durante la serata del 3 Giugno, la città, situata nella regione del Rodano – Alpi, e posta alla confluenza dei due fiumi Rodano e Saona, è stata colpita da un eccezionale nubifragio che ha scaricato 84,3 mm di pioggia in appena un’ora e venti.

Questo ha fatto sì che le strade si trasformassero in fiumi, non essendo in grado di gestire la grande quantità di pioggia venuta giù.

Si tratta della massima precipitazione in 24 ore avvenuta sulla città nel mese di Giugno, e la seconda più alta nella storia meteorologica della città dopo i 107,2 mm di pioggia caduti il 10 Maggio 2021.

L’evento è stato accompagnato da forti raffiche di vento, fino a 61 km/h, ed anche da chicchi di grandine di 2 cm di diametro.

Il tutto si inserisce nell’instabilità temporalesca che sta da diversi giorni colpendo il Mediterraneo, interessando a tratti anche la Francia meridionale.

Altri rovesci temporaleschi si sono abbattuti nuovamente in Spagna, dove nuovi temporali hanno causato allagamenti nella città di Mazzaròn, nella Murcia, mentre la città di Teruel, in Aragona, ha visto cadere ben 52 mm di pioggia in due ore, sempre la sera del 3 Giugno.

Nuovi guai invece sono in arrivo su zone veramente insolite dove il maltempo, almeno nel mese di Giugno, è davvero raro.

Le Isole di Madeira, le Canarie e le Azzorre, rese celebri dall’Anticiclone semi permanente che in Estate si estende fino al Mediterraneo, stanno per essere investite da un “fiume atmosferico” simile a quello che si è abbattuto a più riprese in California lo scorso inverno.

Si tratta di arcipelaghi di isole che si trovano in Atlantico al largo della costa del Nord Africa, e, per i loro clima, sono meta dei turisti nel periodo estivo (ma anche in Inverno per la mitezza del loro clima).

La profonda depressione atlantica che investirà queste isole porterà venti a 100 km/h di velocità, grosse mareggiate, con precipitazioni previste tra i 50 ed i 100 mm in media, anche se, a causa della conformazione vulcanica e montuosa delle isole degli arcipelaghi, le piogge varieranno molto a seconda dei versanti.